Udinese-Bologna, match della 35esima giornata andato in scena alla Dacia Arena di Udine, si è concluso col punteggio di 1-1. A decidere la sfida le reti di De Paul al 23' ed il rigore di Orsolini al minuto 82. Con questo risultato entrambe le formazioni salgono a quota 40 punti, rimandando l'appuntamento con la salvezza aritmetica alla prossima gara di Campionato.

Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6 - Incolpevole sul gol di De Paul. Per il resto deve fare poco.

Adama SOUMAORO 6 - Non impeccabile in fase offensiva, dove sfiora in un paio di occasione la rete del pari. Bene invece dietro, dove non rischia nulla.

Takehiro TOMIYASU 6.5 - Sempre molto attento nelle chiusure difensive e bravo anche a sganciarsi in avanti, con una botta dalla distanza che per poco non beffa Musso all'inizio della ripresa.

Larangeira DANILO 5.5 - Molto nervoso, soffre il duello fisico con Okaka ed è costretto ad usare le maniere forti, riuscendo ad evitare il giallo.

Mitchell DIJKS 5.5 - Non sembra ancora essere al 100% fisicamente, impreciso in fase offensiva, soprattutto nella ripresa. (dall'81' Andrea POLI, SV)

Jerdy SCHOUTEN 5.5 - Perde il pallone che porta al gol di De Paul e rischia tantissimo, da ammonito, con un intervento sulla trequarti su Okaka. Rimandato. (dal 60' Mattias SVAMBERG 6 - Buon impatto nel match, entra per dare ordine ed i suoi ne beneficiano)

Roberto SORIANO 5,5 - Spento, mai in grado di dare ai suoi compagni lo sprint che Mihajlovic si aspetta da lui in fase offensiva. Forse leggermente sfavorito dalla collocazione più arretrata.

Andrea SKOV OLSEN 6,5 - Il migliore dei suoi nel primo tempo, con tantissime accelerazioni interessanti sulla destra. (dal 60' Riccardo ORSOLINI 7 - Firma il pari con un rigore perfetto, imprendibile per Musso.)

Emanuel VIGNATO 5.5 - Schierato da trequartista lascia un po' a desiderare, mangiandosi una grande occasione nel primo tempo su una ribattuta da pochi passi.

Musa BARROW 5 - Non riesce mai ad accendersi, sempre chiuso da Nuytnick e Bonifazi. (dal 60' Nicola SANSONE 6,5 - Buon impatto sul match, la sua freschezza e rapidità di gambe creano parecchi problemi ai friulani.)

Rodrigo PALACIO 6,5 - Si nasconde per 80', poi in un lampo trova la giocata di esperienza che permette ai suoi di andare dal dischetto e pareggiare la sfida. Eterno.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6 - Prova dignitosa dei suoi ragazzi, un po' spreconi nel primo tempo ma bravi a riagguantare la sfida nei minuti finali..

Le pagelle dell'UDINESE

Juan MUSSO 6 – Bravissimo a salvare due volte su Palacio a fine primo tempo. Sfortunato in occasione del rigore, dove interviene con troppa veemenza..

Rodrigo BECAO 6,5 – Prestazione più che positiva del brasiliano, bravo a salvare due volte su Barrow e Vignato prima di infortunarsi. (dal 41' Sebastien DE MAIO 6 - Entra e con esperienza riesce a rischiare poco e nulla dietro.)

Kevin BONIFAZI 7 – Partita sontuosa del centrale bianconero, sempre ben posizionato e determinante con almeno 3/4 chiusure di alto livello.

Bram NUYTINCK 6 - Guida la difesa di casa annullando di fatto Palacio. Incolpevole in occasione del gol.

Jens STRYGER-LARSEN 6,5 – Il danese gioca una gara di grande quantità, sovrapponendosi con efficacia e riuscendo a non soffrire Dijks in fase difensiva.

Rodrigo DE PAUL 7 – Illumina il match con una giocata pazzesca con cui porta avanti i suoi e poi continua ad impensierire la difesa ospite con le sue continue accelerazioni. Come di consueto, grandissima qualità abbinata a tanta quantità. Indispensabile.

WALACE 6 – Gran lavoro di interdizione e di copertura della retroguardia. A volte troppo impreciso però in fase di impostazione.

Tolgay ARSLAN 6,5 - Prestazione positiva del tedesco, molto pericoloso, soprattutto nel primo tempo, con le sue percussioni offensive. Vince alla grande il duello con Soriano. (dall'84' FORESTIERI, SV)

Nahuel MOLINA 5 - Impreciso in tutte le sortite offensive e distratto in occasione del lancio per Palacio che porta poi al gol del pari. Dopo tante buone prestazioni una giornata no, da dimenticare in fretta.

Roberto PEREYRA 5,5 - Si vede poco in avanti, dove spesso viene raddoppiato da Tomyasu. Di certo non la sua migliore prestazione in maglia bianconera.

Stefano OKAKA 5,5 - Ci mette tantissimo impegno, lottando come un leone contro Danilo. Le sue abilità tecniche spesso però lo limitano in area di rigore.

All. Ivan GOTTI 6 – I suoi lasciano il campo con un pareggio tutto sommato meritato. Solita grande solidità difensiva, con l'errore di Musso nel finale che poteva tuttavia essere evitato.

