Udinese-Hellas Verona, match della 21esima giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena Dacia Arena di Udine, si è concluso col punteggio di 2-0. La gara è stata arbitrata da Santoro di Messina. Il Verona di Juric, in virtù di questo risultato, resta fermo a quota 30, mentre l'Udinese di mister Gotti, smuove la sua classifica e si porta a 24 punti, lontano dalla zona retrocessione. Decidono l'autogol di Silvestri all'84' e il gol di Deulofeu al 90'.

Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Bram NUYTINCK, 7: Prestazione perfetta del centrale bianconero, sempre preciso nelle chiusure ed in grado di annullare completamente Kalinic.

SAMIR, 6 : Attento e ordinato, non è mai impensierito da un Zaccagni non al top della condizione.

Roberto PEREYRA, 6.5: Buona prova della mezz'ala argentina, che imbecca un paio di azioni pericolose dei suoi nel primo tempo. Sostituito per un problema fisico. (dal 46' Iljia NESTOROVSKI, 5: Non riesce a rendersi mai pericoloso e tocca davvero pochissimi palloni.)

Marvin ZEEGELAAR, 6 : Prova ordinata di contenimento nei confronti di Lazovic. Vicino al gol nel primo tempo. (dal 71' Nahuel MOLINA, 6.5 : Entra e trova l'assist al bacio per il raddoppio di Deulofeu, giocando un ottima gara).

WALACE, 6 : Prova senza particolari scossoni quella del mediano brasiliano, che aiuta la sua difesa e ogni tanto prova a sganciarsi in avanti.

Fernando LLORENTE, 6.5: Gioca una prova di grande esperienza, con tantissime sponde interessanti per i suoi compagni. ( dal 79' OKAKA Chuka, S.V.)

Marco SILVESTRI, 7: Lo sfortunato autogol accorso nel finale non può macchiare una prova superlativa, con almeno 5/6 interventi decisivi nel primo tempo che tengono aggrappati al match i suoi.

Koray GUNTER, 6: Lotta e si sbatte nella prima frazione per contenere Llorente, senza particolari sbavature. (dal 46' Giandomenico MAGNANI, 5: Entra bene nel match, ma poi si addormenta nel finale, con due errori decisivi che regalano due reti all'Udinese.

Federico DIMARCO, 5.5: Schierato da difensore centrale non riesce mai ad incidere e si perde anche Deulofeu nell'occasione del gol. Rimandato.

Pawel DAWIDOWICZ, 5.5: Si perde Samir e Stryger Larsen e rischia di compromettere i suoi. Juric lo sostituisce in quanto ammonito. (dal 46' Matteo LOVATO, 6 : Prova attenta del giovane difensore italiano, che riesce a contenere Zaccagni prima e Bessa poi senza problemi.

Mattia ZACCAGNI, 5.5 : Gioca una partita stranamente imprecisa, con tanti errori non da lui, probabilmente anche influenzato dall'ammonizione ricevuta. (dal 77' Bessa, S.V.)

Davide FARAONI, 5.5: Prova opaca dell'esterno italiano che perde la sfida con Larsen sulla fascia e non riesce mai a creare pericoli all'Udinese.

Adrien TAMEZE, 5.5 : Impreciso e disattento, si perde Molina in occasione del gol del 2-0 e macchia così una prestazione già non eccellente. ( dall'88' Colley, S.V.)

Nikola KALINIC, 5: Completamente annullato da Nuytnick e mai in grado di mettere in difficoltà Musso per 90'. Appannato.