il presidente della UEFA Ceferin, che a margine della riunione del comitato esecutivo che ha Continua la guerra a distanza tra i rappresentati della nuova Superlega e la UEFA. Dopo il comunicato di ieri, a parlare oggi è stato direttamente, che a margine della riunione del comitato esecutivo che ha deliberato la riforma della nuova Champions League a partire dal 2024 , ha ovviamente toccato il tema più caldo.

Parole pesantissime quelle di Ceferin, che sulla Superlega si è così espresso: “La UEFA e il mondo del calcio sono uniti contro questa proposta orribile che è stata portata avanti da pochi club europei che seguono soltanto idea dell’avidità. Il mondo del calcio unito, governi uniti, tutti uniti contro questo progetto senza senso”.

Il presidente della UEFA ha poi subito toccato il punto più caldo, ovvero la minaccia di ritorsioni dirette sui calciatori che ne faranno parte, confermando quanto già annunciato ieri:

"I calciatori che parteciperanno alla Superlega non giocheranno né il Mondiale né in Europa. Non potranno rappresentare le squadre nazionali”.

Poi, l’attacco all’avidità dei 12 club coinvolti nella creazione della Superlega e il ringraziamento per il supporto da parte della politica:

"UFEA distribuisce il 90% dei ricavi reinvestendoli nel calcio. Uefa non è solo una questione di soldi, la Superlega sì. Sono gli interessi di una dozzina, non vorrei chiamarli quella sporca dozzina. Il principio di base non può cambiare, la solidarietà è qualcosa di eterno. Ma per qualche persona la solidarietà non esiste, l’unica cosa che esiste è il denaro nelle loro tasche. Vorrei ringraziate tutta la famiglia del calcio, anche i club, tranne quei 12. E grazie ai governi. Questa idea è uno sputo sul viso di quelli che amano il calcio. Non lasceremo che ci portino via il calcio".

