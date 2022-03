La UEFA si prepara ad inaugurare un nuovo corso per quanto riguarda la regolamentazione economica e finanziaria dei club. Il prossimo 7 aprile, è prevista una riunione del Comitato Esecutivo del massimo organo calcistico d'Europa per votare le nuove norme e varare un modello fresco, in arrivo dopo oltre un anno di trattative.

Tra le altre cose, il presidente Aleksander Ceferin otterrà il superamento del cosiddetto fair play finanziario (voluto da Michel Platini e in vigore da circa un decennio) in nome di un nuovo corso. Un tetto di spesa, con i costi legati alle squadre che non potranno superare il 70% dei ricavi. Non si parlerà neanche più di FPF, bensì di "regolamento per la sostenibilità finanziaria”. Le società avranno a disposizione del tempo per adeguarsi alle nuove normative. Nella prima stagione potranno spendere il 90% dei ricavi e si scenderà al 70% nel giro di tre stagioni. In alcuni casi, le squadre potranno spendere anche 10 milioni di euro in più del tetto ma a condizione di avere un bilancio sano e nessuna violazione in precedenza. Per quanto riguarda le sanzioni ai club in caso di mancato rispetto delle regole, le ipotesi sono molteplici. Si va dalla multa all'esclusione, ma anche la retrocessione da una competizione all'altra tra quelle organizzate dalla UEFA (da Champions League a Europa League, per dire).

