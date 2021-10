Incredibile debacle della Roma che, nella terza giornata del Girone C di Conference League, rimedia una storica e umiliante sconfitta per 6-1 contro i norvegesi del Bodo Glimt. Imbarazzante la prestazione dei giallorossi di José Mourinho , messi sotto nel gioco e nel ritmo dal primo all'ultimo minuto. La sconfitta costa anche il primo posto in classifica nel girone: Roma ferma a quota 6, ora comanda proprio il Bodo Glimt con 7. Di Carles Perez l'unica, inutile rete dei giallorossi per il momentaneo 1-2. Tra i norvegesi da segnalare la prestazione impressionante di Botheim, autore di 2 gol e 3 assist.

La delusione dei giocatori della Roma - Bodo Glimt-Roma Conference League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il tabellino

UEFA Europa Conference League Bodo Glimt-Roma 6-1, pagelle: Villar nullo, Kumbulla horror 34 MINUTI FA

BODO GLIMT-ROMA 6-1

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode (81' Hoibraaten), Bjorkan; Fet (81' Vetlesen), Berg, Konradsen (92' Hagen); Solbakken (87' Koomson), Botheim, Pellegrino (87' Mugisha). All.: Knutsen.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Diawara (60' Pellegrini), Darboe (46' Cristante); Carles Perez, Villar (46' Mkhitaryan), El Shaarawy (60' Abraham); Borja Mayoral (46' Shomurodov). All.: Mourinho.

ARBITRO: Ali Palabiyik (Turchia).

GOL: 8' Botheim (B), 20' Berg (B), 28' Carles Perez (R), 52' Botheim (B), 71' Solbakken (B), 78' Pellegrino (B), 80' Botheim (B).

ASSIST: Fet (B, 1-0), Botheim (B, 2-0), Diawara (R, 2-1), Sampsted (B, 3-1), Botheim (B, 4-1), Botheim (B, 5-1), Pellegrino (B, 6-1).

AMMONITI: Lode (B), Darboe (R).

NOTE - Recupero 1'+2'.

Gonzalo Villar durante Bodo Glimt-Roma - Conference League 2021-22 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

8' GOL DEL BODO GLIMT! BOTHEIM! 1-0 Percussione dei norvegesi sulla destra, Fet entra in area e scarica un pallone invitante per Botheim, che controlla e trafigge Rui Patricio con un diagonale rasoterra di destro. Assist di Fet. Giallorossi subito sotto.

16' BODO GLIMT A UN PASSO DAL 2-0! Konradsen parte palla al piede e sfonda centralmente, si avventa su un rimpallo e spara col destro a tu per tu con Rui Patricio che in qualche modo riesce a respingere.

20' GOL DEL BODO GLIMT! BERG! 2-0! Il capitano del Bodo Glimt dialoga con Botheim, carica il sinistro dal limite dell'area e spedisce il pallone sotto l'incrocio dei pali. Rui Patricio vola ma non può arrivarci. Assist di Botheim.

28' GOOOOOLLL DELLA ROMA! CARLES PEREZ! 2-1! Splendido lancio in profondità di Diawara per lo spagnolo, che mette già il pallone con un gran controllo e insacca con l'interno sinistro in buca d'angolo. Assist di Diawara. Partita riaperta, la Roma si è svegliata.

46' pt. CHE OCCASIONE PER IL BODO GLIMT! Solbaken incontenibile sulla destra: cross a centro area per Pellegrino che, tutto solo, colpisce di testa ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Si salva la Roma.

52' GOL DEL BODO GLIMT! BOTHEIM! 3-1! Clamorosa ingenuità di Diawara che difende un pallone sulla linea di fondo campo, ma se lo fa soffiare da Sampsted. Scarico per Botheim che, tutto solo a centro area, insacca con il destro timbrando la doppietta personale. Assist di Sampsted.

71' GOL DEL BODO GLIMT! SOLBAKKEN! 4-1! Lancio in profondità di Botheim per Solbakken che brucia in velocità Kumbulla e si invola tutto solo verso Rui Patricio. Sinistro vincente e poker dei norvegesi. Assist di Botheim.

78' GOL DEL BODO GLIMT! PELLEGRINO! 5-1! Botheim in profondità per Pellegrino, la difesa della Roma non c'è più e l'attaccante del Bodo batte facilmente Rui Patricio. Assist di Botheim.

80' GOL DEL BODO GLIMT! BOTHEIM! 6-1! Botheim scatta tutto solo con i difensori della Roma completamente fermi, dribbla Rui Patricio in uscita e insacca con il sinistro. Incredibile a Bodo.

Il momento social

Il migliore

Erik BOTHEIM - L'attaccante del Bodo Glimt si regala una serata da 2 gol e 3 assist. Incontenibile, un tornado che si abbatte sulla difesa della Roma.

Il peggiore

Gonzalo VILLAR - Letteralmente invisibile. Tocca pochissimi palloni e viene sovrastato dal ritmo e dalla fisicità degli avversari. Corpo estraneo

Mourinho: "Zaniolo può farcela per il Napoli"

UEFA Europa Conference League Bodo Glimt-Roma 6-1, pagelle: Villar nullo, Kumbulla horror 34 MINUTI FA