Bodo Glimt-Roma, match valido per la terza giornata del Girone C di Conference League 2021-2022 andato in scena all'Aspmyra Stadion di Bodo, si è concluso sul punteggio di 6-1 per la formazione norvegese . Di Botheim (doppietta), Berg, Solbakken (doppietta) e Pellegrino le reti della squadra di casa. Porta la firma di Carles Perez l'unico gol giallorosso. Grazie a questo successo il Bodo Glimt si porta al comando del Girone C con 7 punti scavalcando proprio la Roma, ferma a 6. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6 - Incredibile ma vero, il portiere giallorosso è uno dei pochi a guadagnarsi la sufficienza. Se non fosse stato per lui, il numero dei gol presi sarebbe stato persino superiore.

Bryan REYNOLDS 4 - In ritardo nelle chiusure e nelle diagonali, nullo in fase di spinta.

Roger IBANEZ 4,5 - Uno dei più lucidi e combattivi per tre quarti di gara, poi crolla nel finale.

Marash KUMBULLA 4 - La fotografia della sua partita è il modo in cui si fa superare in velocità da Solbakken nell'azione del 4-1. Completamente fuori partita.

Riccardo CALAFIORI 4 - Dalle sue parti il Bodo Glimt affonda come e quando vuole. Lascia buchi grandi come voragini.

Amadou DIAWARA 5,5 - Il pasticcio sul 3-1 dei norvegesi è da matita blu. Bellissimo il lancio per il gol di Carles Perez. Prodezza effimera, ma almeno qualcosa di buono la combina.

dal 60' Lorenzo PELLEGRINI 5 - Mezzo voto in più perché ha il merito di provarci con un destro sballato dai venti metri dopo un bel controllo.

Gonzalo VILLAR 4 - Letteralmente invisibile. Tocca pochissimi palloni e viene sovrastato dal ritmo e dalla fisicità degli avversari. Corpo estraneo.

dal 46' Henrikh MKHITARYAN 5 - Da uno come lui ci si aspetta che accenda la luce. Niente di tutto questo, non lascia tracce sul match.

Ebrima DARBOE 4 - Lento, spaesato e subito ammonito. Mourinho lo lascia negli spogliatoi all'intervallo per evitare guai peggiori. Non servirà.

dal 46' Bryan CRISTANTE 5 - In campo nella ripresa, prova a dare il cambio di passo ma non si vede mai.

Carles PEREZ 6 - Sufficienza stiracchiatissima, ma il suo gol è un bel concentrato di freddezza e tecnica. Nella ripresa sparisce dal campo.

Stephan EL SHAARAWY 4 - Qualche taglio, qualche accelerazione ma nessun guizzo dei suoi: decisamente in ombra.

dal 60' Tammy ABRAHAM 5 - Entra in un momento difficilissimo e fa poco o nulla per cambiare l'inerzia della partita. A sua discolpa c'è il fatto che i compagni non lo cercano mai.

Borja MAYORAL 4 - Schierato titolare da Mourinho, non riceve un solo pallone giocabile e dal canto suo fa pochissimo per mettersi in mostra.

dal 46' Eldor SHOMURODOV 4,5 - Nullo anche lui. Parte in mezzo, poi si allarga dopo l'ingresso di Abraham. Spuntato e confusionario.

All.: José MOURINHO 3 - Sconfitta inaccettabile nel modo e nel risultato. Deve stare attento a non perdere le redini dello spogliatoio. Le dichiarazioni sull'inadeguatezza delle seconde linee non aiutano e rischiano di diventare un boomerang.

Le pagelle del Bodo Glimt

(4-3-3): Haikin 6; Sampsted 7, Moe 7, Lode 7 (81' Hoibraaten s.v.), Bjorkan 6,5; Fet 7 (81' Vetlesen s.v.), Berg 7,5, Konradsen 7 (92' Hagen s.v.); Solbakken 7,5 (87' Koomson s.v.), Botheim 9, Pellegrino 7 (87' Mugisha s.v.). All.: Knutsen 8.

