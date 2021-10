José Mourinho, nel post partita, ha provato a scusarsi con il pubblico romanista, , nel post partita, ha provato a scusarsi con il pubblico romanista, prendendosi le colpe dell’umiliante sconfitta maturata sul campo del Bodo Glimt , i tifosi però sono spazientiti e hanno definitivamente perso la pazienza, facendolo capire chiaramente ai giocatori accorsi al fischio finale sotto il settore ospiti e che si sono visti rifiutare le maglie dagli oltre 400 supporter accorsi in Norvegia e delusi dall’atteggiamento e dalla scarsa determinazione mostrata dalla squadra.

Tifosi a Pellegrini: "La maglia tienitela..."

Al triplice fischio, il capitano Lorenzo Pellegrini insieme ad Abraham, Mancini ed altri giocatori sono accorsi sotto lo spicchio di tifosi giallorossi chiedendo scusa e togliendosi la maglia per regalarla ai tifosi con come ulteriore gesto di scuse per la figuraccia. I tifosi però hanno detto però a Pellegrini di tenersela, perché non c’era bisogno di quel gesto ed è rimasto ad ascoltare le lamentele con i compagni per quasi 5 minuti.

UEFA Europa Conference League Mou: "6-1? Colpa mia. Capite perché giocano sempre gli stessi" 3 ORE FA

Da capitano e romanista, Pellegrini ci ha voluto mettere la faccia, capendo subito il perché del no alla sua maglia e facendo pubblica ammenda. Rientrato negli spogliatoi, Pellegrini ha voluto metterci la faccia anche davanti ai microfoni, non nascondendo tutta la sua arrabbiatura e la sua amarezza.

"Quello che bisognava dirsi ce lo siamo detto negli spogliatoi ed è giusto che sia così. Dobbiamo chiedere scusa e ripartire da domani più forti di prima. Abbiamo preso una bastonata e ce la siamo meritata, dobbiamo far nostro questo brutto risultato e far sì che dopo questa figuraccia ci rimanga qualcosa per essere meno altalenanti. Ma non sono preoccupato, sono molto arrabbiato. Da domani mattina c'è da lavorare duro perché abbiamo altre partite da preparare e da vincere”.

Mou: "A me e Allegri ci chiamano risultatisti perché vinciamo!"

UEFA Europa Conference League Bodo Glimt-Roma 6-1, pagelle: Villar nullo, Kumbulla horror 4 ORE FA