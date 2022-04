Tempo di Conference League, tempo di conferenze stampa ma, soprattutto, tempo di Leicester-Roma. La partita sta assumendo sempre più importanza per le due compagini che, arrivate in semifinale, cercano di assicurarsi il passaggio del turno per portare a casa un trofeo che farebbe felici società e tifosi. La novità per questo finale di competizione è ha parlato Brendan Rodgers introducendo così la gara: "Per arrivare in finale dobbiamo lavorare molto, molto duramente, come abbiamo fatto nelle altre due partite. Abbiamo di fronte un grande allenatore e giocatori fantastici. Dovremo essere al meglio. Per fortuna, l’elenco degli infortuni è al minimo, quindi non c’è altro da aggiungere". , tempo di conferenze stampa ma, soprattutto, tempo diLa partita sta assumendo sempre più importanza per le due compagini che, arrivate in semifinale, cercano di assicurarsi il passaggio del turno per portare a casa un trofeo che farebbe felici società e tifosi. La novità per questo finale di competizione è l'introduzione dell'uso del VAR e, in attesa delle parole di Mourinho,introducendo così la gara:

LE PAROLE SU MOURINHO

"È un grande della nostra generazione. Quando ho cominciato ad allenare nell’estate del 2004, e Jose era lì, tutti volevano essere come lui. Ha dato agli allenatori la speranza che potessero avere carisma e qualità. Quando le persone mi chiedevano com’era allora, dicevo ‘aveva l’X Factor’. Era attento ai dettagli, la sua gestione dei giocatori, la sua comprensione tattica gli davano una qualità speciale. Non ho altro che ammirazione per lui, siamo diventati più distanti man mano che abbiamo continuato a lavorare, ma non dimenticherò mai quello che ho imparato da lui come allenatore".

IL VANTAGGIO DI GIOCARE IN CASA

"Ti può dare un vantaggio, ma non è decisiva come abbiamo già dimostrato. È importante riuscire a portare un risultato per il ritorno. Ma vogliamo portare il nostro ritmo, il nostro calcio e usare il pubblico. Saranno così importanti. I tifosi possono farci superare il limite nelle partite. Dipende da noi, dobbiamo generare intensità ed energia e il pubblico lo sentirà. Speriamo che possiamo lavorare insieme per farcela".

LE CONDIZIONI DI VARDY

“Non sono sicuro che possa giocare 90 minuti”.

