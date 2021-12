Otto gli incontri messi in tabellone, in un turno che non riguarda la Roma, dal momento che i giallorossi di Josè Mourinho avendo vinto il loro girone sono stati automaticamente promossi agli ottavi di finale della competizione, andiamo a vedere quali sono stati gli accoppiamenti estratti.

Calcio, Conference League: il sorteggio dei sedicesimi di finale. Ecco gli accoppiamenti

Marsiglia (Francia) – Qarabag (Azerbaijan)

PSV Eindhoven (Olanda) – Maccabi Tel Aviv (Israele)

Fenerbahce (Turchia) – Slavia Praga (Rep.Ceca)

Midtjylland (Danimarca) – PAOK FC (Grecia)

Leicester (Inghilterra) – Randers (Danimarca)

Celtic Glasgow (Scozia) – Bodø/Glimt (Norvegia)

Sparta Praga (Rep. Ceca) – Partizan Belgrado (Serbia)

Rapid Vienna (Austria) – Vitesse (Olanda) o Tottenham (Inghilterra)

Le partite si disputeranno, con formula di andata e ritorno, nel mese di febbraio. Le otto squadre promosse accederanno agli ottavi di finale.

