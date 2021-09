Dopo il due su due dei preliminari contro il Trabzonspor, la Roma prosegue il proprio percorso nella neonata Conference League affrontando il CSKA Sofia, formazione bulgara, nel primo impegno della fase a gironi. Ironia della sorte, Roma e CSKA Sofia si sono affrontate anche nella scorsa stagione, ma nei gironi di Europa League. La gara d'andata, disputata allo stadio Olimpico, è terminata sul punteggio di 0-0, mentre quella di ritorno in Bulgaria ha visto i padroni di casa imporsi per 3-1. Roma e CSKA Sofia fanno parte di un girone che comprende anche gli ucraini dello Zorya e i norvegesi del Bodo/Glimt: proprio questi saranno i prossimi due avversari dei giallorossi di José Mourinho, sempre in trasferta.

Roma-CSKA Sofia: probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Borja Mayoral. All. Mourinho

CSKA Sofia (4-3-3): Busatto; Turitsov, Mattheij, Lam, Mazikou; Carey, Youga, Geferson; Yomov, Ahmedov, Wildschut. All. Mladenov

Roma-CSKA Sofia in Diretta TV

Roma-CSKA Sofia si giocherà giovedì 16 settembre alle 21:00, allo stadio Olimpico di Roma, e sarà disponibile su DAZN e sul canale Sky Sport Arena: il numero 253 del satellite.

Roma-CSKA Sofia in Live Streaming

Roma-CSKA Sofia potrà essere vista anche in live streaming mediante Sky Go e DAZN.

Ultimi risultati della Roma

Roma-Sassuolo 2-1 (37' Cristante, 57' Djuricic, 91' El Shaarawy)

Salernitana-Roma 0-4 (48' e 79' Pellegrini, 52' Veretout, 69' Abraham)

Roma-Trabzonspor 3-0 (20' Cristante, 65' Zaniolo, 84' El Shaarawy)

Roma-Fiorentina 3-1 (26' Mkhitaryan, 64' e 79' Veretout)

Trabzonspor-Roma 1-2 (55' Pellegrini, 64' Cornelius, 81' Shomurodov)

Ultimi risultati del CSKA Sofia

CSKA Sofia-Slavia Sofia 1-1 (62' Caicedo, 91' Atanasov)

Cherno More Varna-CSKA Sofia 0-1 (61' Caicedo)

CSKA Sofia-Viktoria Plzeň 3-0 (6' Carey, 63' Yomov, 119' Matheij)

CSKA Sofia-Pirin Blagoevgrad 1-0 (39' Caicedo)

Viktoria Plzeň-CSKA Sofia 2-0 (11' Havel, 72' Mosquera)

