La Roma se la vedrà con la vincente tra Trabzonspor e Molde nel suo match di debutto in Conference League (il 19 agosto è la data della partita d'andata in trasferta per i giallorossi, con il ritorno fissato il 26 all'Olimpico), la nuova competizione UEFA che da quest'anno prende il via e si affianca alla Champions e all'Europa League.

La squadra di Mourinho, che figura come testa di serie e che fa parte del Gruppo 4, è stata sorteggiata per l'ultimo turno prima dei gironi (ai giallorossi è stato assegnato il numero 4 al sorteggio) come avversaria di una tra i turchi (dove giocano tra l'altro gli ex giallorossi Gervinho e Bruno Peres, oltre all'ex Napoli Marek Hamsik) e i norvegesi, che si sfideranno in un doppio confronto giovedì 5 e 12 agosto (match validi per il terzo turno).

Calciomercato 2020-2021 Niente Portogallo per Florenzi: la Roma attende offerte 30/07/2021 A 20:09

Mourinho: "All'Inter nessuno come me e Herrera"

Il sorteggio della Conference League

Percorso campioni

Mura (SVN) / Žalgiris Vilnius (LTU) vs Prishtina (KOS) / Bodø/Glimt (NOR)

Neftçi (AZE) / HJK Helsinki (FIN) vs Maccabi Haifa (ISR) / HB Tórshavn (FRO)

Omonoia (CYP) / Flora Tallinn (EST) vs Shamrock Rovers (IRL) / Teuta (ALB)

Riga (LVA) / Hibernians (MLT) vs Lincoln Red Imps (GIB) / Slovan Bratislava (SVK)

Linfield (NIR) / Fola Esch (LUX) vs Kairat Almaty (KAZ) / Alashkert (ARM)

Percorso principale

AEL Limassol (CYP) / Qarabag (AZE) vs Breidablik (ISL) / Aberdeen (SCO)

Újpest (HUN) / Basel (SUI) vs Cukaricki (SRB) / Hammarby (SWE)

TNS (WAL) / Viktoria Plzen (CZE) vs CSKA-Sofia (BUL) / Osijek (CRO)

Paços de Ferreira (POR) / Larne (NIR) vs Tottenham (ENG)

Stade Rennais (FRA) vs Rosenborg (NOR) / Domžale (SVN)

Laç (ALB) / Anderlecht (BEL) vs Vitesse (NED) / Dundalk (IRL)

Vojvodina (SRB) / LASK (AUT) vs Galatasaray (TUR) / St Johnstone (SCO)

Kolos Kovalivka (UKR) / Shakhter Karagandy (KAZ) vs Spartak Trnava (SVK) / Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Bohemian (IRL) / PAOK (GRE) vs Hibernian (SCO) / HNK Rijeka (CRO)

KuPS Kuopio (FIN) / Astana (KAZ) vs Union Berlin (GER)

Luzern (SUI) / Feyenoord (NED) vs Elfsborg (SWE) / Velež (BIH)

Raków Czestochowa (POL) / Rubin (RUS) vs RFS (LVA) / Gent (BEL)

Dinamo Batumi (GEO) / Sivasspor (TUR) vs Lokomotiv Plovdiv (BUL) / Copenhagen (DEN)

Santa Clara (POR) / Olimpija Ljubljana (SVN) vs Sochi (RUS) / Partizan (SRB)

Trabzonspor (TUR) / Molde (NOR) vs Roma (ITA)

Slask Wroclaw (POL) / Hapoel Beer-Sheva (ISR) vs Rapid Wien (AUT) / Anorthosis Famagusta (CYP)

Jablonec (CZE) / Celtic (SCO) vs Tobol Kostanay (KAZ) / MŠK Žilina (SVK)

Mourinho: "I giornalisti? Ho cambiato già 3 volte il telefono"

Serie A Mourinho contro Fortnite: "Un incubo, è una m...a" 30/07/2021 A 18:55