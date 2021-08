Voglia di far bene e lasciare il segno nella prima storica edizione di Conference League: la Roma di Mourinho è pronta. I giallorossi sono stati sorteggiati nel Girone C insieme a CSKA Sofia, Zorya e Bodo Glimt. Dopo la netta vittoria nel doppio scontro contro il Trabzonspor, la Roma è pronta a esordire davanti al proprio pubblico contro i bulgari del CSKA, prima delle due trasferte consecutive in terra ucraina e norvegese. La finale della UEFA Conference League 2021-22 è in programma il prossimo 25 maggio a Tirana.

Conference League 2021-22, Girone C: il calendario della Roma

1a giornata

Roma-CSKA Sofia 16 settembre ore 21:00



2a giornata

Zorya-Roma 30 settembre ore 18:45

3a giornata

Bodø/Glimt-Roma 21 ottobre ore 21:00

4a giornata

Roma-Bodø/Glimt 4 novembre ore 18:45

5a giornata

Roma-Zorya 25 novembre ore 21:00

6a giornata

CSKA Sofia-Roma 9 dicembre ore 18:45

