Bodo/Glimt-Roma, match valido per l'andata dei quarti di finale di Conference League, è terminato sul punteggio di 2-1 , frutto delle reti di Pellegrini, Saltnes e Vetlesen. Gara arbitrata dall'olandese Serdar Gozubuyuk. Al ritorno, in programma giovedì 14 aprile, la Roma dovrà vincere con due o più gol di scarto per andare in semifinale. Con un solo gol di scarto saranno invece supplementari ed eventuali rigori.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 4,5 - D'accordo, la deviazione di Saltnes cambia leggermente la traiettoria del tiro di Wembangomo. Ma il suo intervento è comunque goffo e molle. Errore grave.

Gianluca MANCINI 6,5 - Aggressivo, senza paura nel cercare l'anticipo. Sbroglia un paio di situazioni pericolose, poi un problema fisico lo manda ko (dal 69' Chris SMALLING 6 - Guida la difesa nel finale, anche se non può evitare la beffa)

Marash KUMBULLA 6 - L'incubo dei gironi, per sua fortuna, non lo perseguita. Questa volta, pur tra qualche momento di affanno, se la cava.

Roger IBAÑEZ 5,5 - Fatica a tenere a bada il terribile Koomson. Il più in difficoltà dei tre centrali della Roma.

Rick KARSDORP 6 - Dà sempre la sensazione di poter fare qualcosina di più. Nel primo tempo prova a costruire qualcosa sulla destra, nella ripresa si limita a difendere.

Sergio OLIVEIRA 5,5 - Tenta di portare ordine in mezzo al campo, ma ci riesce troppo poco. Mezzo voto in più perché avvia l'azione del vantaggio giallorosso.

Bryan CRISTANTE 5 - Commette troppi, troppi errori anche in zone pericolose. Impreciso e quasi costantemente fuori dalla partita. Serata negativa.

Nicola ZALEWSKI 5,5 - Meglio quando porta palla che quando difende. Nella sua zona di campo Koomson trova troppo spazio (dal 65' Matias VIÑA 4,5 - Una sciagura completa che si gioca con Rui Patricio il "premio" di peggiore in campo. In meno di mezz'ora commette l'ingenuo fallo da cui scaturisce la punizione decisiva, si fa ammonire, devia in rete il colpo di testa di Vetlesen e manca il pari)

Lorenzo PELLEGRINI 7 - Segna un gran gol, ne sfiora un altro ed è l'architetto di quasi tutte le manovre offensive della Roma. Sarà l'uomo chiave anche al ritorno.

Henrikh MKHITARYAN 6,5 - Va a sprazzi, un po' come tutta la squadra, ma è splendido l'assist che manda a segno Pellegrini (dal 65' Eldor SHOMURODOV 5,5 - Non cambia il volto della gara. Anzi, nel recupero spreca il 2-2 di testa)

Tammy ABRAHAM 5,5 - Questa volta tradisce, sprecando nel primo tempo l'unica vera occasione capitatagli a tiro. La generosità non manca, il killer instinct sì.

All. José MOURINHO 5,5 - Poco da fare: la Roma va a sprazzi e ogni tanto sembra perdere misure e concentrazione. Il secondo tempo, in particolare, è preoccupante.

Le pagelle del Bodo/Glimt

Haikin 6; Sampsted 5,5, Moe 6 (90' Kvile), Hoibraten 6,5, Wembangomo 6,5; Vetlesen 7, Hagen 6, Saltnes 7; Koomson 7 (82' Mugisha s.v.), Espejord 5,5 (77' Boniface s.v.), Pellegrino 6. All. Knutsen 6,5

