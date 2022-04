Torna la Conference League con la Roma che affronterà il Bodo Glimt, nel match valido per i quarti di finale. I giallorossi vengono dal complicato match contro la Sampdoria e vinto per 1-0 con rete di Mkhitaryan, i tre punti in campionati rilanciano la squadra di Mourinho in classifica. In vista del match, la Roma scenderà in campo con la migliore formazione possibile e, da segnalare, la probabile titolarità di Zaniolo dopo diverse panchine.

PROBABILI FORMAZIONI

Ad

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibañez, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Veretout, Mkhitaryan, Viña; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All.Mourinho

Serie A Sampdoria-Roma 0-1, pagelle: Zalewski brilla, Pellegrini ispira 18 ORE FA

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Hoibraaten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Solbakken, Espejord, Pellegrino. All.Knutsen

DOVE VEDERLA IN TV

Bodø/Glimt-Roma sarà visibile in streaming live e on demand su DAZN.

Sergio Oliveira: "La mia esperienza per aiutare la Roma"

Serie A La Roma sbanca Marassi con il minimo sforzo: decide Mkhitaryan 21 ORE FA