La squadra di Mourinho deve volgere muscoli e pensieri alla Conference League, la nuova coppa europea ideata dalla Uefa, dopo la bruciante sconfitta in campionato contro la Juventus. Sarà l'occasione per far rifiatare alcuni giocatori e per altri di mettersi in mostra e mettere in difficoltà Mou nelle scelte in campionato. Nessun precedente tra le due squadre.