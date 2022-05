Tempo di conferenza stampa in casa Leicester in vista dell'importante match contro la Roma di giovedì 5 maggio. La partita è valida per la ha parlato il tecnico degli inglesi Brendan Rodgers che ha fatto il punto della situazione, parlando di mentalità vincente e il fattore stadio Olimpico, in vista dell'importante match contro la Roma di giovedì 5 maggio. La partita è valida per la semifinale di Conference League e si partirà dal risultato di 1-1 quando Lorenzo Pellegrini e l'autogol di Mancini fissarono la gara sul pareggio. Prima della sfida,che ha fatto il punto della situazione, sold out per l'occasione:

"Dobbiamo mostrare lo stesso carattere che abbiamo avuto fino a qui. Sappiamo come fare, le partite contro Rennes e PSV erano gare difficili contro buone squadre. È una mentalità simile. Non necessariamente lo stadio Olimpico sarà un fattore determinante, magari loro vorranno attaccare un po’ di più, ma il sistema è basato sulla solidità. I due attaccanti potrebbero pressare un po di più. Penso che la partita sarà simile, ma possono essere influenzati per attaccare ancora. La Roma è forte in contropiede e sui calci piazzati. Il pubblico può essere un vantaggio ma anche uno svantaggio. Sai che dovrai avere a che fare con quella pressione, ma allo stesso tempo la puoi usare a tuo vantaggio. Abbiamo giocato in grandi atmosfere, non sarà una cosa così nuova. Non vediamo l’ora”.

MOURINHO E LA CONDIZIONE DELLA SQUADRA

"Mi aspetto da Mou una tazza di tè. Non sono un grande bevitore ma non mi dispiace un bicchiere di vino. Non ha bisogno di ricambiare. È stato un gesto di rispetto. Sulla squadra, Maddison e Dewsbury Hall si sono allenati ieri e se la sono cavata bene. C’è stata delusione quando siamo usciti dall’Europa League, quando vedi il livello delle squadre, sai che è una competizione prestigiosa. Questo è il pensiero che ci portiamo dietro per arrivare alla finale”.

IL CONFRONTO CON LA CHAMPIONS LEAGUE

"È molto difficile fare confronti, arrivare ai quarti di finale di Champions League dove è stato il club è stato uno sforzo importante. Questo è un altro capitolo della storia, il nostro obiettivo principale è mantenere viva la storia di questo club. Come abbiamo fatto in FA Cup, ora possiamo raccogliere il nostro primo trofeo in Europa. Quello che i ragazzi hanno fatto a Siviglia è stato fantastico”.

