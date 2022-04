Il primo round della semifinale di Conference League tra Feyenoord e Marsiglia premia gli olandesi autori di una gara gagliarda al de Kuip. Ritmi elevatissimi già in apertura con Dessers e Dieng protagonisti. L’attaccante del Feyenoord sblocca la sfida al 18’ su assist di Sinisterra, l’autore del raddoppio due minuti dopo.L’OM reagisce e Dieng prima spreca un’occasione clamorosa davanti a Marciano, poi fulmina il portiere dalla distanza.

Dieng esulta per il 2-1 tra Feyenoord e OM. Credit Foto Getty Images

Prima dell’intervallo l’ex Roma Gerson fissa il risultato sul 2-2. Nei primi secondi di ripresa Caleta Car compie un retropassaggio folle verso il portiere, mandando in porta Dessers che salta Mandanda e deposita in rete il gol del definitivo 3-2. Tutto comunque aperto per il ritorno di settimana prossima al Velodrome.

Il Tabellino

FEYENOORD-MARSIGLIA 3-2

FEYENOORD (4-3-3): Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Til (89'Pedersen), Aursnes, Kökçü (82'Hendriks); Nelson (65’Linssen), Dessers (83'Jahanbakhsh), Sinisterra

MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda; Rongier (85'Lirola), Saliba, Caleta-Car (68’Harit), Luan Peres; Guendouzi, Kamara, Gerson; Dieng (85'Milik), Payet, Bakambu (46’Gueye).

GOL: 18’ Dessers, 20’ Sinisterra, 28’ Dieng, 40’ Gerson, 46’ Dessers

ASSIST: Sinisterra, Nelson

ARBITRO: Oliver

La cronaca in 13 momenti chiave

7’- DESSERS! CHE ERRORE! Servito davanti alla porta del Marsiglia sceglie il tocco al volo di piatto non inquadrando lo specchio. Palla larga sul secondo palo.

8’- RISPONDE L'OM! Palla in profondità di PAYET a innescare la corsa di DIENG che davanti al portiere non riesce a battere MARCIANO.

14’- DIENG! QUESTA VOLTA L'ERRORE È GRAVE! Altra imbucata di PAYET a liberare la porta davanti a Dieng che chiude troppo il mancino e manda a lato da ottima posizione.

18’- DESSERS! VANTAGGIO FEYENOORD! SINISTERRA innescato in area di rigore, controllo e tacco per l'inserimento di DESSERS che davanti al portiere tocca con la punta e batte MANDANDA.

20’- 2-0 FEYENOORD! DELIRIO AL DE KUIP! NELSON vola sulla destra, palla al centro per SINISTERRA che conclude rasoterra trovando una deviazione decisiva di RONGIER che allunga la palla all'angolino.

28’- AL TERZO TENTATIVO DIENG! La riapre l'OM! Prende palla sulla trequarti, punta l'area e fa partire una conclusione forte sul primo palo su cui MARCIANO non può arrivare.

40’- GERSON! IL GOL DEL PAREGGIO!! GUENDOUZI trova spazio sulla destra, assist al centro su cui interviene in tuffo MARCIANO che devia la palla nel cuore dell'area. Arrivo in corsa di GERSON che schiaccia in rete.

46’- INCREDIBILE! DOPO 10 SECONDI IN VANTAGGIO IL FEYENOORD! Retropassaggio folle di CALETA CAR che manda in porta DESSERS, saltato MANDANDA e palla in rete.

76’- MANDANDA toglie la tripletta a DESSERS! Giocata nello stretto del giocatore del Feyenoord che riesce a concludere verso la porta da distanza ravvicinata, il portiere si oppone al rasoterra.

82'- SALIBA! Stacca sopra tutti in mischia e schiaccia di un soffio a lato del palo. Che occasione.

84'- DIENG sbaglia ancora davanti a MARCIANO. Aggancia palla in area perfettamente e si gira subito verso la porta. Para con lo stinco MARCIANO.

89'- PAYET! Conclusione a scendere sotto la traversa, miracolo di MARCIANO!

92'- JAHANBAKHSH! Scatta in posizione regolare ma non è freddo davanti a MANDANDA! Para il portiere francese.

Il Migliore

Cyriel DESSERS: era il più atteso e non ha deluso. Doppietta che porta lo score nella competizione a quota 10 reti, staccando il romanista Abraham. Minaccia costante per tutti i 90 minuti.

Il Momento social

