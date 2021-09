Dopo il doloroso ko nel derby di domenica scorsa contro la Lazio, la Roma torna in campo in Ucraina contro lo Zorya (qui le probabili formazioni ) per la seconda partita di Conference League. Una partita che se vinta potrebbe spianare la strada verso la qualificazione alla seconda fase ma in cui Mourinho ammette che farà riposare tanti titolari.

"Abbiamo la necessità di far riposare alcuni giocatori e dobbiamo dare l'opportunità a chi ha giocato meno di scendere in campo. Ma non schiereremo la seconda squadra perché non ne esiste una. L'obiettivo è vincere. Se ci sentiamo favoriti? Questa cosa di favoriti nell’Europa calcistica di oggi è un po’ complessa. Ogni paese, ogni squadra hanno potenziale, organizzazione, lavoro. Non si può parlare di differenze grandissime rispetto a qualche anno fa. Anche io ho avuto esperienza di giocare in Ucraina con Inter, Chelsea, Manchester. È la quarta squadra con cui gioco qui. Non è mai stato facile e domani non sarà facile. La squadra è organizzata, gioca 4-4-2 e sanno perfettamente come giocare. Dobbiamo affrontare con molta concentrazione. Non sarà per niente facile”.

"Prefirerei vincere la Champions piuttosto che la Conference League ma..."

Mourinho ha anche spiegato che non ammette cali di motivazione in questa competizione rispetto al campionato.

"Certo, abbiamo sempre motivazioni. Ovviamente se mi chiedi se preferisco vincere Champions o Conference ti rispondo Champions. Ma ora la Champions non la facciamo. Noi non dobbiamo vincere niente, solo la prossima partita”.

