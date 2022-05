"Grazie Roma" non sarà solo il coro che risuona all'unisono allo stadio Olimpico, ma anche quello che alcuni tifosi giallorossi avranno detto alla Società dopo aver appreso la notizia di essere invitati alla prima finale di Conference League che la loro squadra disputerà contro il il Feyenoord a Tirana.





Ad





Il Club, come si legge sul sito ufficiale, ha deciso di ringraziare i 166 abbonati presenti alla partita del 21 ottobre nel settore ospiti del Aspmyra Stadion di Bodo (risultato finale 6-1 per i norvegesi), garantendo loro - gratuitamente - un biglietto per la finale. Un gesto di riconoscenza pura verso questi sostenitori che più di tutti meritano di essere presenti mercoledì 25 maggio alle 21 all’Arena Kombëtare per la prima finale europea della Roma dopo 31 anni.

UEFA Europa Conference League Mourinho: "Ho giocato finali più importanti, ma questa è speciale" 40 MINUTI FA

Mourinho: "Ho giocato finali più importanti, ma questa è speciale"

UEFA Europa Conference League Roma-Feyenoord: quando e dove si gioca la finale 9 ORE FA