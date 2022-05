Nonostante sia la sua ottava finale europea, quella ottenuta al primo anno alla guida della Roma in Conference League sembrava fosse la prima. Al triplice fischio dell'1-0 al Leicester, Josè Mourinho si è fortemente commosso mentre salutava un gruppo di tifosi. Il momento ha fatto il giro delle televisioni e dei social, rappresentando alla perferzione come lo Special One - in meno di un anno - ha conquistato il cuore dei tifosi giallorossi.

La Roma, adesso, volerà a Tirana per una finale europea che mancava a Trigoria da ben 31 anni. Merito anche di Mourinho che ha saputo riportare l'entusiasmo che mancava nella Capitale.

