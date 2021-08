Trabzonspor-Roma, match d'andata dei playoff di Conference League giocato allo stadio Senol Gunes di Trebisonda, in Turchia, si è concluso col punteggio di 1-2 . Gara arbitrata dallo sloveno Matej Jug. Con questo risultato i giallorossi si portano a un passo dall'approdo alla fase a gironi. A segno Pellegrini e Shomurodov per la Roma e l'ex parmense Cornelius per il Trabzonspor. Di seguito le 5 verità che ci ha lasciato la sfida.

Classifiche e risultati

UEFA Europa Conference League Le pagelle di Trabzonspor-Roma 1-2: Pellegrini fa il Dzeko 13 ORE FA

1) C'è da migliorare, ma buona la prima per Mourinho

Non tutto è ancora perfetto, anzi. Ma contava solo ottenere un risultato positivo per non compromettere in partenza la stagione, e la Roma non ha tradito. La prima ufficiale di José Mourinho sulla panchina giallorossa è un successo, non tanto dal punto di vista del gioco quanto del risultato. Perché il Trabzonspor era un avversario temibile, intanto. E soprattutto perché il 2-1 di Trebisonda consentirà a Zaniolo e compagni di passare alla fase a gironi di Conference League anche con un semplice pareggio nel match di ritorno. Un buon modo per far partire col piede giusto la seconda avventura italiana del portoghese.

Mourinho in Trabzonspor-Roma Credit Foto Getty Images

2) Guai ad abbassare la guardia al ritorno

Bene ricordarlo ancora una volta: la regola dei gol fuori casa, nelle coppe europee, non esiste più. E dunque il Trabzonspor, in caso di semplice 1-0 all'Olimpico, porterebbe il doppio confronto ai tempi supplementari e agli eventuali calci di rigore. Un monito per la Roma, che ha il dovere assoluto di non sottovalutare un avversario inferiore, ma estremamente pericoloso. Del resto, anche il match del Senol Gunes qualche campanello d'allarme l'ha fatto suonare. Complessivamente la formazione di Mourinho si è ben comportata, ma dopo l'1-1 di Cornelius ha parzialmente spento la luce, rischiando addirittura di subire il sorpasso. Attenzione, dunque. La fase a gironi è a un passo, ma non è ancora in cassaforte.

3) Sentenza Shomurodov: la Roma può gongolare

Non tutti hanno accolto con giudizi positivi la scelta della Roma di affidarsi in attacco a Eldor Shomurodov, reduce da una sola stagione in Serie A, pur estremamente positiva, con la casacca del Genoa. Ma l'uzbeko sta facendo ricredere a suon di gol tutti coloro che hanno storto il naso al momento del suo acquisto. Sono già tre nelle sue prime tre apparizioni con i giallorossi: due in amichevole, più quello di ieri sera. E ora anche la cifra che la Roma ha accettato di sborsare per averlo (17 milioni e mezzo più altri due e mezzo di bonus) inizia a non sembrare più così esagerata.

Eldor Shomurodov inseguito da Gervinho, Trabzonspor-Roma, Imago Credit Foto Imago

4) Sprazzi di gran Zaniolo: sarà il perno di Mourinho

Poco da fare: quando Nicolò Zaniolo prende palla e si lascia andare a qualche avanzata personale, si vede chiaramente che ha qualcosa in più rispetto agli altri. Anche se non ha ancora ritrovato la forma migliore (e come potrebbe, dopo tutto quello che ha passato?). Anche se ha ritrovato da poco il contatto con il campo e con le partite da 90 minuti. Anche se ha visto i suoi compagni di nazionale festeggiare un Europeo a cui avrebbe dovuto partecipare anche lui. La sensazione, ed è una sensazione netta, è che quando l'ex nerazzurro riprenderà completamente confidenza con quel che sa fare meglio, ovvero inventare calcio, Mourinho costruirà una squadra intera attorno alle sue giocate.

5) Hamsik può far divertire il Trabzonspor

Non sarà il Marek Hamsik del Napoli, perché l'età si fa sentire per tutti, ma la qualità dello slovacco non viene mai meno. L'ex azzurro è già il leader tecnico del Trabzonspor, ha iniziato il campionato turco con una rete e un assist e anche contro la Roma, nonostante la sconfitta, si è proposto continuamente al centro della manovra, andando pure alla conclusione. Al ritorno, attenzione anche e soprattutto alle sue idee.

Mourinho: "I giornalisti? Ho cambiato già 3 volte il telefono"

UEFA Europa Conference League Shomurodov lancia la Roma: 2-1 d'oro al Trabzonspor 15 ORE FA