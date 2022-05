Roma nella Tammy Abraham sarebbe stato accusato di "antisportività, restando a terra parecchio tempo a simulare infortuni che non c'erano". E ancora: "Comportamento da degno allievo di José Mourinho". I tifosi del Feyenoord e la stampa di Rotterdam non ha ancora digerito la sconfitta contro lanella finale di Conference League . In particolare, l'ex Chelseasarebbe stato accusato di "". E ancora: "".

Tammy Abraham durante Roma-Feyenoord, finale di Uefa Conference League 2021-2022 disputata a Tirana e vinta dai giallorossi per 1 a 0. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Tifosi Feyenoord e stampa olandese prendono di mira Abraham: "Antisportivo, degno allievo di Mourinho"

Strascichi non solo dovuti alla sconfitta, ma anche per il fatto che Abraham si era beccato in numerose circostanze coi tifosi avversari nel raccolto catino dell'"Arena Kombëtare" di Tirana. In alcune circostanze, nell'arco del secondo tempo, l'attaccante inglese è rimasto a terra, vero. E in alte, diffuse dalla tv, lo si è notato fare l'occhiolino ai propri compagni di squadra. Ma è altrettanto noto che ha chiesto - e diverse volte - a Mourinho la sostituzione, esausto da quanto avesse corso. Una "preghiera" rimasta inesaudita, esattamente come accadde nel match di ritorno all'Olimpico in occasione della semifinale contro il Leicester City.

