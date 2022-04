Roma-Bodo Glimt, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, è terminato sul punteggio di 4-0, frutto della rete di Abraham e della tripletta di Zaniolo. La gara è stata arbitrata dallo spagnolo Jose Maria Sanchez. Con questo risultato accedono alle semifinali, dove incontreranno il Leicester.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

UEFA Europa Conference League Triplo Zaniolo, la Roma asfalta 4-0 il Bodo e vola in semifinale 3 ORE FA

Zaniolo esulta per il gol in Roma-Bodo Glimt - Europa League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Roma

RUI PATRICIO s.v. - La miglior visuale sulla cornice meravigliosa dei 64.000 dell'Olimpico. Serata da spettatore privilegiato, il Bodo non impegna mai.

MANCINI 7 - Arcigno e coraggioso nel soffocare il Bodo direttamente oltre il centrocampo. Ringhia su ogni forma vivente che passa dalle sue parti.

SMALLING 7 - Autorevole ed elegante, mai in affanno. Dalle sue parti non passa neanche uno spillo.

IBANEZ 7 - Due o tre recuperi valgono il prezzo del biglietto. A volte fuori giri, ma stasera molto efficace.

KARSDORP 7 - Più bravo a correre che a crossare, ma arriva sempre dove deve aggiungendo pericolosità alla manovra giallorossa. L'intesa con Abraham funziona a meraviglia.

PELLEGRINI 7 - Perfetto collante tra centrocampo e attacco, sfrutta i tantissimi spazi concessi dal Bodo quasi sempre al meglio, mostrando grande capacità di scelta.

Dal 76' SERGIO OLIVEIRA 6 - Escluso a sorpresa per Zaniolo, a conti fatti non si sarà poi così risentito...

CRISTANTE 7,5 - Factotum in mezzo al campo: non fa passare nessuno e smista il pallone con grande qualità. Possessore unico delle chiavi del centrocampo.

ZALEWSKI 7,5 - La Roma grazie a lui è passata dal rimpiangere Spinazzola a quasi poterne fare a meno. Perfetto nelle chiusure, imprendibile quando parte a sinistra. L'assist per il terzo gol è da grande esterno: una super intuizione di Mou.

Dall'86' MAITLAND-NILES s.v. - Non giudicabile.

MKHITARYAN 6,5 - Forse il meno ispirato per i giallorossi, non manca comunque di dare il proprio apporto: una serata poco più che normale non preoccupa.

Dall'85' VERETOUT s.v. - Non giudicabile.

ZANIOLO 9 - In campo inaspettatamente dal primo minuto, ripaga con una gara finalmente da fenomeno. Scambia alla grande con Abraham e trova stavolta sempre il giusto spazio in cui lanciarsi. I gol sono tanto belli quanto importanti, per la Roma e per lui: una tripletta che può valere la sua rinascita.

Zaniolo esulta con Pellegrini per il gol in Roma-Bodo Glimt - Europa League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Dal 60' FELIX 6 - Mezz'ora con tanta corsa e pochi squilli degni di nota.

ABRAHAM 7 - Segna l'ottavo gol della sua Conference League sulla solita palla inattiva, poi si diverte a giganteggiare contro i malcapitati centrali norvegesi.

Dall'85' CARLES PEREZ s.v. - Non giudicabile. .

All. MOURINHO 8 - Ha il grande merito di gestire la vigilia con grande normalità, senza caricare eccessivamente la gara e senza cadere nelle futili provocazioni norvegesi. La sua Roma risponde in campo con una grande prova, mostrando maturità ed attaccamento al risultato. Non aveva mai fallito l'assalto alle semifinali quando era arrivato ai quarti, non si smentisce neanche stavolta.

Le pagelle del Bodo/Glimt

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin 6; Sampsted 5, Moe 4,5 (61' Boniface 5), Høibråten 4,5, Wembangomo 4 (89' Kvile s.v.); Vetlesen 5,5, Hagen 5, Saltnes 5; Koomson 4,5 (73' Mugisha s.v.), Espejord 5 (61' Sery Larsen 5), Solbakken 4,5 (88' Nordas s.v.). All. Knutsen 4 (in panchina il vice Kalvenes).

Mourinho: "Il Bodo/Glimt? Che vincano i migliori, cioè noi"

Serie A Napoli-Roma: probabili formazioni e statistiche 12 ORE FA