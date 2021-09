Roma-CSKA Sofia , match valido per la 1a giornata di Conference League disputatosi all'Olimpico, si è concluso con il punteggio di 5-1. A segno Carery, Pellegrini (doppietta), El Shaarawy, Mancini e Abraham. Vediamo ora le pagelle della sfida.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6 – Non può praticamente nulla sul gol di Carey, per il resto non è chiamato a particolari interventi.

Rick KARSDORP 6,5 – Prova come sempre di livello. Pesca bene Pellegrini in occasione del gol dell’1-1. (Dal 46’ Roger IBANEZ 6 – Qualche sbavatura di troppo, ma non sanguinosa).

Gianluca MANCINI 7 – Ha qualche responsabilità in occasione del gol di Carey, ma si rifà con gli interessi a colpi di leadeship, lanci e chiusure. E c’è anche la gioia del gol.

Chris SMALLING 6 – E’ un po’ arrugginito e si vede. Non è molto sicuro, ma comunque se la cava.

Riccardo CALAFIORI 6,5 – Primo tempo un po’ timido, nella ripresa sale di livello e offre un grande assist a Pellegrini per il 3-1. (Dal 77’ Marash KUMBULLA S.V.)

Amadou DIAWARA 5,5 – Deve crescere in personalità: quasi mai rischia la giocata. (Dal 58’ Bryan CRISTANTE 6 – Ingresso in campo ordinato, senza strafare ma eseguendo bene il proprio compito).

Gonzalo VILLAR 6,5 – Non perfetto in occasione del gol di Carey, per il resto la prova è positiva in entrambe le fasi. (Dal 58’ Jordan VERETOUT 6 – Sufficiente, nulla di più).

Carles PEREZ 6 – Vuole incidere e si vede: ci prova in tutti i modi. E di conseguenza capita che si incaponisca un po’ troppo.

Lorenzo Pellegrini, Roma-CSKA Sofia, Conference League.

Lorenzo PELLEGRINI 8 – Sempre di più il volto della nuova Roma di Mourinho. Il capitano è il fulcro giallorosso e incanta: doppietta e primo gol da vedere e rivedere. (Dal 75’ Tammy ABRAHAM 7 – Pochi minuti, ma bastano per trovare la prima gioia all’Olimpico).

Stefan EL SHAARAWY 7,5 – Si ripete dopo il gol al Sassuolo: grande destro dal limite, in una partita che lo vede protagonista a 360°.

Eldor SHOMURODOV 6,5 – Non trova il gol, anche per la sfortuna del palo colpito nel finale. Procede a sprazzi, con alcune giocate degne di nota come l’assist per Abraham.

All. José MOURINHO 7 – Vero, il CSKA Sofia era avversario ampiamente alla portata. Ma la Roma c’è.

Le pagelle del CSKA Sofia

Busatto 6; Turitsov 5 (75’ Doncev S.V.), Mattheij 5,5, Galabov 5, Mazikou 6,5; Yomov 6 (68’ Bai 5,5), Muhar 5,5, Lam 6, Wildschut 4,5; Carey 7, Krastev 5,5 (87' Ahmedov S.V.). All. Mladenov 5,5

