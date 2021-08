Roma-Trabzonspor , ritorno dei playoff di Conference League disputatosi all'Olimpico di Roma, termina con il punteggio di 3-0. In virtù di questo risultato, gli uomini di José Mourinho accedono alla fase a gironi. A segno Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy. Di seguito, vediamo le pagelle del match.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 7 – Compie due interventi straordinari nel secondo tempo: è già decisivo.

Rick KARSDORP 7 – Scatenato. Partecipa al gol di Cristante servendo il compagno sulla trequarti, va vicino al secondo assist con il cross per il palo di Abraham ed è importante anche in copertura.

Gianluca MANCINI 7 – Assist al bacio per regalare a Zaniolo la gioia del gol ritrovato dopo una partita autorevole dietro.

Roma IBANEZ 6,5 – Solidissimo. Soprattutto in avvio di partita è più volte decisivo in chiusura e nei recuperi.

Matias VINA 6 – Nel primo tempo forma un interessante asse con Veretout, che spesso manda nello spazio il terzino. Propositivo, ma cala nella ripresa.

Bryan CRISTANTE 7 – Bello il gol che apre il match, ottima la sua presenza al centro della Roma: è in fiducia.

Bryan Cristante - Roma-Trabzonspor - Conference League 2021-2022 Credit Foto Getty Images

Jordan VERETOUT 6,5 – Procede a sprazzi, ma quando può illumina. Ingenua l’ammonizione. (Dal 79' Gonzalo VILLAR S.V.)

Nicolò ZANIOLO 7 – La rete sa di rinascita, come dimostrano la commozione e l’abbraccio dei compagni. Ma non c’è solo il gol nella sua prestazione: tanti strappi che fanno impazzire l’Olimpico. (Dal 79' Stephan EL SHAARAWT 7 - C'è spazio anche per lui: il gol può essere molto importante)

Lorenzo PELLEGRINI 7,5 – Le parole di Mourinho ("Se avessi tre Pellegrini, li metterei tutti") devono aver dato ulteriore fiducia al capitano: prestazione totale, intensa e propositiva.

Henrikh MHKITARYAN 6,5 – Meno brillante dei compagni di reparto, ma decisivo anche nelle piccole cose. (Dal 73' Carles PEREZ S.V.)

Tammy ABRAHAM 7 – Secondo palo in due partite, ancora nessun gol. Ma il nuovo capopopolo giallorosso è già nella parte: lotta come un leone, dà energia e cerca la giocata. La rete arriverà. (Dal 64' Eldor SHOMURODOV 6 - Non riesce a essere incisivo: pochi palloni toccati nello spezzone in campo)

All. José MOURINHO 7 – Superare il Trabzonspor era compito non impossibile. Ma Mou sembra già aver creato un’ottima amalgama tra squadra e tifosi.

Le pagelle del Trabzonspor

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir 5,5; Bruno Peres 6,5 (71' Asan 6), Edgar 5, Vitor Hugo 5,5, Trondsen 5 (72' Ismail 6); Bakasetas 5,5, Siopis 5 (67' Sari 5,5), Hamsik 6; Gervinho 5 (46’ Omur 5,5), Cornelius 6 (19’ Djaniny 6), Nwakaeme 5. All. Avci 5,5

