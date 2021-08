Trabzonspor-Roma, match d'andata dei playoff di Conference League giocato allo stadio Senol Gunes di Trebisonda, in Turchia, si è concluso col punteggio di 1-2 . Gara arbitrata dallo sloveno Matej Jug. Con questo risultato i giallorossi si portano a un passo dall'approdo alla fase a gironi. A segno Pellegrini e Shomurodov per la Roma e l'ex parmense Cornelius per il Trabzonspor. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6 - Un intervento non impossibile su Hamsik, un bel riflesso sul tiro ravvicinato di Nwakaeme. Può far ben poco sull'incornata di Cornelius.

Rick KARSDORP 6 - Si scioglie a gara in corso dopo un avvio timido, ma è poco preciso e si divora il vantaggio. Dietro soffre Nwakaeme.

Gianluca MANCINI 6 - Praticamente mai impegnato fino al 64', si fa superare nettamente nel gioco aereo da Cornelius. Ma si rifà poco dopo, entrando nell'azione del secondo vantaggio di Shomurodov.

Roger IBAÑEZ 7 - Attento dall'inizio alla fine. Buoni interventi, buone chiusure. A differenza del compagno di reparto, se la cava bene.

Matias VIÑA 6 - Alterna buone iniziative e parecchi cross a qualche momento di difficoltà. Il gol del Trabzonspor nasce nella sua zona.

Bryan CRISTANTE 6 - Nel primo tempo perde un pallone sanguinoso, ma è uno dei suoi pochi errori da matita blu. Per il resto, dà sostanza al centrocampo.

Jordan VERETOUT 6 - Poco attivo in fase propositiva, se si eccettua un tiraccio largo dal limite, ma generoso nei recuperi (dal 90' Amadou DIAWARA s.v.)

Nicolò ZANIOLO 6,5 - Tenta di mettersi in mostra con qualche buon guizzo isolato che spacca in due la difesa dei turchi e mette lo zampino in entrambe le azioni dei gol (dal 93' Bryan REYNOLDS s.v.)

Lorenzo PELLEGRINI 6,5 - Non sempre riesce a essere particolarmente efficiente tra le linee, ma quando ne ha l'opportunità fa il Dzeko, portando avanti la Roma da centravanti puro (dal 90' Marash KUMBULLA s.v.)

Henrikh MKHITARYAN 6,5 - Spesso nel vivo della manovra, si vede annullare un gol e poi pennella perfettamente a Pellegrini la palla del primo vantaggio (dall'82' Carles PEREZ s.v.)

Eldor SHOMURODOV 7 - Buone iniziative in attacco, tanto movimento, un'alchimia già buona coi compagni. E soprattutto un gol che vale oro (dall'82' Borja MAYORAL s.v.)

All. José MOURINHO 6,5 - C'è ancora molto da migliorare, la condizione non è ancora delle migliori, ma intanto l'esordio ufficiale è vincente. E non è poco.

Le pagelle del Trabzonspor

Cakir 6; Bruno Peres 6, Edgar Ié 5,5, Vitor Hugo 6, Koybasi 5,5 (63' Trondsen 6); Bakasetas 5,5, Ozdemir 5,5 (77' Omur s.v.), Hamsik 6,5; Gervinho 5,5 (63' Cornelius 7), Djaniny 5 (83' Koita s.v.), Nwakaeme 6. All. Avci 6

