Tutto ancora aperto, tutto ancora da decidere. La Roma esce indenne dalla delicatissima semifinale di andata di Conference League con il Leicester: finisce 1-1 al King Power Stadium, al termine di una gara equilibrata in cui Mourinho e i suoi hanno conquistato un fondamentale pareggio in vista del ritorno.

Parte come da pronostico a razzo il Leicester, ma la Roma sembra ben messa in campo e tiene botta alle sfuriate inglesi. Gli uomini di Mourinho combattono colpo su colpo e al 15' trovano il vantaggio: sontuoso Zalewski sulla sinistra a mettere la quinta e servire perfettamente in area Pellegrini, che batte Schmeichel per il vantaggio giallorosso. Le Foxes non ci stanno e col passare dei minuti riprendono campo, venendo però sempre respinto con perdite grazie soprattutto a uno Smalling insuperabile.

Nel secondo tempo alzano ancora la pressione gli uomini di Rodgers, che vedono i propri sforzi ripagati al 66': fortunato Barnes a ritrovarsi palla tra i piedi in area, ne nasce un cross teso in area che Mancini spinge con la coscia nella sua porta. Nel finale si esaltano i portieri: prima grande guizzo di Rui Patricio su Iheanacho, poi Schmeichel si esalta due minuti più tardi su una gran botta di Oliveira. La gara si chiude con un pareggio che lascia tutto aperto in vista di giovedì prossimo, quando i 70.000 dell'Olimpico spingeranno la Roma verso una storica finale europea.

Il tabellino

Leicester-Roma 1-1

LEICESTER (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Fofana, Evans, Castagne (21' Justin); Tielemans; Albrighton (62' Barnes), Maddison, Dewsbury-Hall, Lookman (83' Perez); Vardy (62' Iheanacho). All.: B. Rodgers.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanes; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan (57' Veretout), Zalewski; Zaniolo (69' Oliveira), Pellegrini; Abraham. All.: J. Mourinho.

ARBITRO: C. Del Cerro Grande

GOL: 15' Pellegrini, 66' Mancini (OG)

AMMONITI: 8' Abraham, 25' Dewsbury-Hall, 59' Vardy, 63' Zaniolo

ESPULSI: -

NOTE: recupero 7'

La cronaca in 5 momenti

15 - PELLEGRINIIIIIII!!! PELLEGRINIIIIIIIIII!!!! LA ROMA E' IN VANTAGGIOOOOOOOOOOOOO!!!! Giocata sontuosa di Zalewski, che scappa a sinistra e trova poi il taglio perfetto del capitano giallorosso: precisissima la conclusione del 7, che supera Schmeichel e porta avanti la Roma!

51 - LOOKMAN! SE LO E' DIVORATO! Salta tutto solo l'esterno del Leicester sugli sviluppi dell'angolo, ma la sua incornata si spegne fuori per fortuna della Roma!

67 - AUTOGOL DI MANCINI! PAREGGIA IL LEICESTER! Fortunato nel rimpallo sulla sinistra Barnes, che si ritrova in area tutto solo ed è bravo a servire sottoporta Lookman, che a due passi da Rui Patricio non può sbagliare. A deviare la sfera per ultimo è però il difensore giallorosso, che di fatto la mette nella sua porta.

78 - RUI PATRICIO!! CHE PARATA SU IHEANACHO!! Palla persa banale in uscita da Cristante, il nigeriano raccoglie al limite ed apre il piattone sinistro: Rui Patricio fantastico a distendersi e a salvare la Roma.

80 - SCHMEICHEL SALVA TUTTO SU OLIVEIRA!! Giocata sensazionale di Abraham, che col tacco trova in area l'inserimento del portoghese: palla ben piazzata all'incrocio, ma il portiere danese è straordinario e con un grande riflesso la alza in angolo!

Il migliore

Nicola ZALEWSKI – Che partita e che personalità, come se a questo livello – una semifinale europea – Zalewski ci giocasse da sempre. Le due fasi con una naturalezza, una semplicità davvero impressionante. ‘Scopertona’, davvero, di questa stagione della Roma.

Il peggiore

Jamie VARDY – Era al rientro, dopo tanto tempo out per i guai fisici. E si è visto. Qualche bel movimento, ma pochi problemi creati alla Roma.

