La Roma si appresta ad affrontare il primo atto della semifinale contro il Leicester in Conference League . Giunta alla sua terza semifinale europea in quattro anni, la squadra giallorossa è ora intenzionata ad approdare finalmente all'ultimo atto, tornando in una finale europea 31 anni dopo l'ultima volta. Il Leicester dal canto suo , dopo aver vinto Premier, FA Cup e Community Shield negli ultimi anni, cerca la consacrazione anche in ambito internazionale.