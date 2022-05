La Roma conquista la Conference League e l'emozione a bordo campo è tangibile. Ecco le parole di mister Mourinho a SkySport, poco dopo il termine della gara. Il portoghese è il primo allenatore a vincere le 3 competizioni UEFA.

Le prime parole sulla vittoria del torneo tra le lacrime: "Ci sono tante cose che passano per la mia testa. Sono da undici mesi a Roma, si capisce subito l'affetto che provano questi tifosi. Come ho detto ai ragazzi, oggi era per la storia, abbiamo scritto la storia. La Conference era una competizione che dall'inizio abbiamo avuto la sensazione di poter vincere, poi a poco a poco abbiamo capito che era una competizione che si faceva difficile, con squadre come Leicester, Marsiglia e Feyenoord".

Mourinho bacia il trofeo della Conference League Credit Foto Getty Images

Poi le parole sul futuro: "Adesso io rimango senza dubbio, anche se arriva qualche voce, io voglio rimanere a Roma, bisogna capire quello che i nostri proprietari vogliono fare nella prossima stagione. Perché abbiamo fatto la storia, ma ci sono le basi per fare grandi cose, dobbiamo programmare il futuro. Questa Coppa rimarrà nella storia della Roma e anche nella mia, ho vinto 5 coppe diverse, questo mi fa sentire un po' vecchio visto che la prima l'ho vinta nel 2003".

