La Roma affronterà nei playoff di Conference League il Trabzonspor, ecco l'ufficialità della prima avversaria europea per un club nostrano. I turchi hanno estromesso il Molde a margine della lotteria dei calci di rigore: dopo lo 0-0 in casa, arriva l'1-1 in Norvegia con gli scandinavi che segnano il pari al settimo minuto di recupero dei tempi regolamentari grazie a Siguradarson, a preannunciare il folle copione di serata,

In precedenza aveva aperto le danze il difensore portoghese Edgar Ié, ma a fronte dell'annullamento della regola dei gol in trasferta la gara ha avuto il suo epilogo ai calci di rigore. Dal dischetto due gli errori del Molde contro uno solo del Trabzonspor. Bruno Peres (goleador dal dischetto) e Gervinho affronteranno così la loro ex squadra. Nel Trabzonspor militano inoltre altre vecchie conoscenze del calcio italiano, calibri del profilo di "Marekiaro" Hamsik e Andreas Cornelius.

UEFA Europa Conference League Pirotecnico 3-3 tra Trabzonspor e Molde: la Roma attende 05/08/2021 A 19:57

La sfida d'andata si giocherà a Trebisonda il 19 agosto 2021, il ritorno all'Olimpico il 26. La vincente accederà direttamente alla fase a gironi del torneo. Doppia sfida thrilling per la banda Mourinho.

Mourinho: "I giornalisti? Ho cambiato già 3 volte il telefono"

UEFA Europa Conference League Sorteggio Conference League: Roma contro Trabzonspor o Molde 02/08/2021 A 12:58