Altro giovedì amaro per la Roma di Josè Mourinho. In una serata in cui i giallorossi erano chiamati a riscattare i 6 gol presi in Norvegia, arriva l'ennesima prova incolore di questa fase di stagione. Col Bodo/Glimt finisce 2-2, tra errori e polemiche. Apre le marcature Solbakken a fine primo tempo, poi El Shaarawy pareggia ad inizio ripresa. A metà della seconda frazione Botheim gela l'Olimpico, che può tornare ad esultare al minuto 84 quando Ibanez firma di testa il definitivo 2-2. Protagonista in negativo il direttore di gara greco Papapetrou, che in una competizione senza Var si dimentica ben due rigori per i giallorossi, entrambi per fallo di mano. Il pareggio di stasera permette ai norvegesi di comandare a quota 8 il gruppo C, con un punto di vantaggio proprio sui giallorossi.

Il tabellino

Ad

ROMA-BODO/GLIMT 2-2

Serie A Venezia-Roma: probabili formazioni e statistiche 7 ORE FA

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Cristante, Ibanez; Darboe (45' Villar), Veretout; Zaniolo (67' Shomurodov), Mkhitaryan (45' Carles Perez), El Shaarawy (88' Zalewski); Abraham (80' Mayoral). All. Mourinho

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Fet, Hagen, Konradsen (87' Vetlesen); Solbakken, Botheim, Pellegrino (87' Mugisha). All. Kjetil Knutsen

ARBITRO: A. Papapetrou

GOL: 45'+1 Solbakken, 54' El Shaarawy, 65' Botheim, 84' Ibanez

ASSIST: 45'+1 Hagen, 54' Zaniolo, 65' Sampsted, 84' Mayoral

AMMONITI: 75' Cristante, 75' Haikin, 78' Ibanez, 80' Solbakken

ESPULSI:

NOTE: recupero 6'

La cronaca in 5 momenti

45'+1 - SOLBAKKEN!! CHE GOL!! BODO IN VANTAGGIO! Straordinaria rete dell'attaccante ospite che riceve e di prima la spara all'incrocio freddando Rui Patricio.

53' - EEEEEEELLLL SHAAAAARAWYYYYYYY!!!!! PAREGGIA LA ROMA, SEGNA IL FARAONE!!! Stavolta è perfetta la conduzione in contropiede di Zaniolo, che serve Ekl Shaarawy a destra: classico tiro a giro e Haiken battuto, pareggiano i giallorossi!

65' - BOTHEIM!! CLAMOROSO, BODO ANCORA IN VANTAGGIO! Colpo di testa letale all'altezza del dischetto del rigore, non può nulla Rui Patricio: norvegesi di nuovo avanti all'Olimpico!

70' - Altro clamoroso rigore negato alla Roma: tocco di mano nettissimo di Sampsted, Papapetrou non vede neanche questa.

84' - IIIIIBANEEEEEEEZZZZZ!!!! IBANEEEEEEEEEZZZ!!! HA PAREGGIATO LA ROMA! Cross dentro perfetto per il brasiliano, stavolta Haikin non può nulla: giallorossi ancora in partita!

Il momento social

MVP

IL MIGLIORE - SOLBAKKEN: uragano all'andata, arma letale al ritorno. Un tiro, un gol stupendo a rompere l'equilibrio. Oltre il gesto, tanta corsa e ritmo. Cala alla distanza, ma questo Bodo ci ha fatto scoprire un altro giocatore molto minteressante.

IL PEGGIORE - MKHITARYAN: da risorsa a problema in meno di un anno. La sua involuzione preoccupa, Mourinho deve arrendersi: al momento non merita un posto nell'undici titolare

Mourinho: "2ª squadra della Roma ha meno qualità del Bodo"

UEFA Europa Conference League Mourinho: "Non giocherà la stessa squadra di Bodo: ho fiducia in Abraham" IERI A 12:52