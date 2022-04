In una delle serate più importanti della stagione la Roma si scopre letale, solida, dominante. I giallorossi asfaltano per 4-0 il Bodo/Glimt trascinati da uno straordinario Zaniolo e volano in semifinale di Conference League: una serata magica per spezzare il tabù norvegese e centrare per la seconda volta consecutiva un piazzamento tra le prime 4 di una competizione europea.

Il primo tempo della Roma è semplicemente perfetto: gli uomini di Mourinho iniziano subito convinti e concentrati, azzannando il Bodo e incanalando subito la gara sui binari giusti. La gara si sblocca già dopo 5 minuti grazie al tap-in di Abraham sugli sviluppi della solita palla inattiva. Il monologo capitolino prosegue ed ha come direttore d'orchestra Zaniolo, che servito alla perfezione prima da Pellegrini e poi da Zalewski.

Il numero 22 giallorosso non ha però finito la sua straripante serata e dipinge ad inizio ripresa lo splendido gol del 4-0, con cui mette a segno la prima tripletta in carriera scacciando almeno per il momento malumori e voci di mercato. Per una Roma apparsa matura in ogni aspetto ora il livello si alza: con il temibile Leicester sarà battaglia vera per un posto nella finale di Tirana...

Il tabellino

Roma-Bodo/Glimt 4-0

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Pellegrini (76' Oliveira), Cristante, Zalewski (86' Maitland-Niles); Zaniolo (60' Felix), Mkhitaryan (85' Veretout); Abraham (85' Carles Perez). All. Mourinho

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe (61' Boniface), Høibråten, Wembangomo (89' Kvile); Vetlesen, Hagen, Saltnes; Koomson (73' Mugisha), Espejord (61' Fery Larsen), Solbakken (88' Nordas). All. Knutsen (in panchina il vice Kalvenes)

ARBITRO: J.M. Sanchez

GOL: 5' Abraham, 23', 30', 49' Zaniolo

AMMONITI: 54' Mancini

ESPULSI: -

NOTE: recupero 5'

La cronaca in 5 momenti

05 - ABRAHAAAAAAAAMMMM!!! ABRAHAAAAAAAMMMM! E' GIA' AVANTI LA ROMAAAAAA! Solita palla inattiva ben giocata e solito killer istinct di Abraham, che ribadisce in tap-in dopo la parata iniziale di Haikin!

16 - ABRAHAAAAM! STAVOLTA SE LO DIVORA!! Movimento fantastico dell'inglese nell'area piccola sul bel crossa rasoterra di Zaniolo, ma il tap-in da pochi passi è impreciso!

23 - ZANIOLOOOOOOO! ZAAAAAANIOLOOOOOO!! ROMA DA IMPAZZIRE, E' 2-0!!! Tutto perfetto, tutto ad un tocco: Abraham fa la sponda, Pellegrini va in verticale, Zaniolo segna. Raddoppio più che meritato!

30 - ZANIOLOOOOOOOOOO!!!! GOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!!! E SONO 3!!! Zalewski in verticale fa una giocata fantastica trovando un perfetto tocco in verticale per Zaniolo, che col tocco sotto batte ancora Haikin. E' delirio giallorosso all'Olimpico!

49 - ZANIOLOOOOOOO!!! MA CHE GOL HA FATTOOOOOOOO!!! 4A 0 ROMAAAA!!! Giocata devastante del 22 giallorosso, che si porta avanti di testa un lancio di Cristante, si beve Hoilbraten e spacca la porta!!!

Il momento social

MVP

Il migliore - ZANIOLO: tripletta scaccia-demoni e, almeno per una sera, di nuovo fenomeno. Ritrova sé stesso in una gara fondamentale, premiando la scelta di Mourinho di schierarlo dall'inizio. Domina in lungo e in largo con tecnica, forza fisica e, finalmente, la testa giusta.

Il peggiore - WEMBANGOMO: gli servirà una bella camomilla per andare a letto dopo questa serata. Dalla sua parte la Roma sfonda costantemente, sovrastandolo a più riprese. All'andata è stato leone, stasera a malapena gattino.

Mourinho: "Il Bodo/Glimt? Che vincano i migliori, cioè noi"

