La Roma continua ad andare. Sesta vittoria in altrettante partite per gli uomini di Mourinho, che dopo aver superato i playoff contro il Trabzonspor fanno l'esordio in Conference League battendo 5-1 il CSKA Sofia all'Olimpico. Tante rotazioni per lo Special One, che per la prima volta da tecnico della Roma si trova sotto nel punteggio: al 10' Carey sorprende la difesa giallorossa e insacca con il sinistro. Ma all'intervallo la Roma è davanti: ci pensano Pellegrini, con una magia a giro, ed El Shaarawy. L'avvio di secondo tempo non è facile per i giallorossi, che reggono e chiudono il match ancora con il capitano. Nel finale l'espulsione di Wildschut spalanca le porte alla valanga: Mancini e Abraham, alla prima gioia all'Olimpico, fissano il risultato sul 5-1.

Il tabellino

ROMA-CSKA SOFIA 5-1 (primo tempo 2-1)

Serie A Verona-Roma: probabili formazioni e statistiche 5 ORE FA

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp (46' Ibanez), Mancini, Smalling, Calafiori (77' Kumbulla); Diawara (58' Cristante), Villar (58' Veretout); Perez, Pellegrini (75' Abraham), El Shaarawy, Shomurodov. All. Mourinho

CSKA SOFIA (4-4-2): Busatto; Turitsov (74' Doncev), Mattheij, Galabov, Mazikou; Yomov (68' Bai), Muhar, Lam, Wildschut; Carey, Krastev (87' Ahmedov). All. Mladenov.

Gol: 10' Carey (C), 25' Pellegrini (R), 38' El Shaarawy (R), 62' Pellegrini (R), 82' Mancini (R).

Ammoniti: Lam (C)

Espulso: Wildschut (C)

La cronaca in 8 momenti chiave

10' GOL DI CAREY - Roma un po' distratta qui, non perfetto Mancini: sinistro sotto l'incrocio da dentro l'area di rigore.

18' CHE OCCASIONE PER SHOMURODOV - Pessima palla persa di Yomov, l'attaccante giallorosso ha la palla per colpire a tu per tu con Busatto ma arriva la parata del portiere.

25' GOL DI PELLEGRINI - Tocco morbido dal limite dell'area su palla di Karsdorp, pallone alle spalle di Busatto.

38' GOL DI EL SHAARAWY - Rimonta completata: il Faraone controlla sulla trequarti e calcia a giro sul primo palo, pallone nell'angolino.

62' GOL DI PELLEGRINI - I giallorossi colpiscono dopo un avvio di ripresa complicato: Calafiori sfonda sulla sinistra e serve a rimorchio il capitano, che colpisce male e inganna Busatto.

80' ESPULSO WINDSCHUT - Windschut stende Carles Perez: secondo giallo e rosso.

82' GOL DI MANCINI - Dilagano i giallorossi: conclusione di Smalling sul palo, il difensore deve solo spingere in porta.

84' GOL DI ABRAHAM - Ecco il primo gol all'Olimpico, la Roma dilaga: palla di Shomurodov nello spazio, l'attaccante con uno scavetto supera Busatto! Posizione forse irregolare, ma non c'è il Var.

Il momento social

Il migliore

Lorenzo PELLEGRINI - Sempre di più il volto della nuova Roma di Mourinho. Il capitano è il fulcro giallorosso e incanta: doppietta e primo gol da vedere e rivedere.

Il peggiore

Yanic WILDSCHUT - Prestazione anonima, diventata estremamente negativa dopo l'espulsione nel finale.

Da Mazzone a Mourinho, le corse che hanno fatto la storia

UEFA Europa Conference League Mourinho: "La Coppa? Il primo passo è vincere il girone" IERI A 11:49