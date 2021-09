Sky Sport a margine del Lorenzo Pellegrini, man of the match contro i bulgari Intervistato daa margine del successo in Conference League della sua Roma contro il CSKA Sofia il tecnico della Roma José Mourinho ha annunciato il prossimo rinnovo del fantasista e capitano giallorossocontro i bulgari

"Lui è un giocatore di super qualità, con un grande potenziale, ma dovete chiedere a lui se l’ho fatto crescere io. Mi ha detto che nei prossimi giorni firmerà il contratto e questo darà più forza al rapporto con i tifosi. È il capitano, firmerà il rinnovo e questo sarà molto importante per noi".

"Non mi è piaciuta la Roma"

“Stasera però non mi è piaciuto come ha giocato la squadra, il centrocampo ha giocato con poca intensità, i due terzini non hanno spinto tanto e nei duelli difensivi abbiamo perso moltissimo. Il risultato mi soddisfa, ma non credo che il 5-1 sia un risultato giusto, è troppo punitivo nei confronti del CSKA".

Il messaggio

