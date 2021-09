Dopo il due su due nei preliminari contro il Trabzonspor, la Roma prosegue il proprio percorso nella neonata Conference League affrontando il CSKA Sofia, formazione bulgara, nel primo impegno della fase a gironi. Da capire se Mourinho vorrà operare un po' di turnover dopo l'impegno di domenica contro il Sassuolo. In attacco Abraham sembra favorito per una maglia da titolare, sulla trequarti possibile chance dall'inizio per El Shaarawy, in difesa spazio a Smalling e Calafiori. Il CSKA non ha lo squalificato Caicedo, espulso nella gara di ritorno del preliminare contro il Viktoria Plzen: al suo posto potrebbe esserci Ahmedov assieme a Yomov e Wildschut.

Roma-CSKA Sofia: probabili formazioni

UEFA Europa Conference League Mourinho: "La Coppa? Il primo passo è vincere il girone" IERI A 11:49

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All.: Mourinho.

CSKA SOFIA (4-3-3): Busatto; Turitsov, Mattheij, Lam, Donchev; Carey, Muhar, Bai; Yomov, Ahmedov, Wildschut. All.: Mladenov.

Roma-CSKA Sofia in Diretta TV e Live Streaming

Roma-CSKA Sofia si giocherà giovedì 16 settembre alle 21:00, allo stadio Olimpico di Roma, e sarà disponibile su DAZN e sul canale Sky Sport Arena: il numero 203 del satellite. La sfida fra giallorossi e bulgari Roma-CSKA Sofia potrà essere vista anche in live streaming mediante Sky Go, DAZN e NOW (il servizio di streaming live e on demand di Sky).

Come cambia la Roma con Tammy Abraham

UEFA Europa Conference League Roma-CSKA Sofia in diretta tv e Live Streaming 14/09/2021 A 10:34