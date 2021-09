Dopo il due su due dei preliminari contro il Trabzonspor, la Roma prosegue il proprio percorso nella neonata Conference League affrontando il CSKA Sofia, formazione bulgara, nel primo impegno della fase a gironi. Da capire se Mourinho vorrà operare un po' di turnover dopo l'impegno di domenica contro il Sassuolo. In attacco dovrebbe toccare a Borja Mayoral al posto di Abraham, sulla trequarti possibile chance per Carles Perez ed El Shaarawy. Il CSKA non ha lo squalificato Caicedo, espulso nella gara di ritorno del preliminare contro il Viktoria Plzen: al suo posto potrebbe esserci Ahmedov assieme a Yomov e Wildschut.

Roma-CSKA Sofia: probabili formazioni

Serie A Mourinho: "Il Dio del calcio ha voluto vincessi la mia 1000a partita" IERI A 21:57

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Borja Mayoral. All. Mourinho

CSKA Sofia (4-3-3): Busatto; Turitsov, Mattheij, Lam, Mazikou; Carey, Youga, Geferson; Yomov, Ahmedov, Wildschut. All. Mladenov

Come cambia la Roma con Tammy Abraham

Serie A Le pagelle di Roma-Sassuolo 2-1: Rui Patricio decisivo IERI A 21:19