La Roma vola con merito in finale di Conference League dopo la vittoria per 1-0 all'Olimpico contro il Leicester City ( che va aggregata all'1-1 del King Power Stadium ). A decidere la contesa, un colpo di testa imperioso di Tammy Abraham all'11'. Un match difensivamente sontuoso da parte di Smalling e compagni, che concedono poco o nulla alle Foxes nella partita del cuore di Claudio Ranieri, presente in tribuna e acclamato da entrambe le tifoserie. Il tecnico di Testaccio si commuove, così come José Mourinho, scappato negli spogliatoi con gli occhi subito dopo il triplice fischio e con uno stadio Olimpico semplicemente da brividi. In cui risuona un solo coro: "Grazie Roma!". Quella Roma che tenterà a riportare un trofeo in Italia dopo la Champions League dell'Inter dell'ormai lontano 2010. in cui sulla panchina nerazzurra sedeva, guarda un po', proprio lo Special One . Ci proverà nell'ultimo atto di Conference che avrà luogo contro gli olandesi del Feyenoord , all'Arena Kombëtare di Tirana, mercoledì 25 maggio 2022.