Mourinho ce l'ha fatta! Non ha raggiunto l'obiettivo di qualificare la Roma in Champions League, ma l'allenatore portoghese ha portato i giallorossi a giocarsi una finale europea. Dopo la vittoria sul Leicester City per 1-0, infatti, la Roma disputerà la prima finale della Conference League all'Arena Kombëtare di Tirana il prossimo 25 maggio dove affronterà il Feyenoord. Come detto, non è la Champions, ma è la prima finale europea per la Roma da 31 anni a questa parte. L'ultima nel 1991 quando la squadra dell'allora tecnico Ottavio Bianchi perse la doppia finale - tutta italiana - di Coppa UEFA contro l'Inter di Trapattoni. E, parlando di allenatori, è una finale in più per José Mourinho che di finali europee ne ha già disputate 7 in carriera prima di oggi. Due di Champions, vinte entrambe, due tra Coppa UEFA e Europa League, più tre finali di Supercoppa europea. Dici niente... E parlando di tornei europei, escluse le Supercoppe, è il primo allenatore a portare quattro squadre diverse in finale (Porto, Inter, Manchester United e Roma).

Mourinho non ha mai vinto una Supercoppa europea

Quella contro il Feyenoord, a conti fatti, sarà la quinta finale, escludendo le Supercoppe. E nei quattro precedenti Mouinho ha sempre vinto. Portò il Porto a vincere la Coppa UEFA nel 2003 con una finale incredibile contro il Celtic, vinta 3-2 ai supplementari. Ma fece qualcosa di magico l'anno dopo, portando lo stesso Porto a vincere la Champions League dei rimpianti per tante big europee. Quel Porto che fece fuori Manchester United, Olympique Lione, Deportivo la Coruña e poi in finale batté il Monaco di Deschamps. Quasi un miracolo per la squadra portoghese che di certo non partiva con i favori del pronostico. Non gli riuscì lo stesso schema col Chelsea, ma poi ci provò e vinse con l'Inter. Certo non è il Porto, ma anche i nerazzurri non erano in prima fila per la vittoria della Champions. Prima il Chelsea agli ottavi, poi il CSKA Mosca ai quarti, il Barcellona di Guardiola in semifinale e poi la vittoria di Madrid contro il Bayern Monaco. L'ultima competizione vinta da Mou, infine, è stata l'Europa League del 2017 col Manchester United quando batté un giovane Ajax che faceva già paura. 2-0 il risultato finale nonostante lo United fosse privo di Ibrahimovic infortunato.

Jose Mourinho e Samuel Eto'o a colloquio durante la partita di Champions League tra Inter e Barcellona, 2009-2010 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Quindi Mou ha sempre vinto le finali europee disputate, tranne le Supercoppe. Non ce l'ha mai fatta. Ha perso col Porto - post Coppa UEFA - contro il Milan con Shevchenko a regalare un trofeo europeo in più ad Ancelotti. Non disputò invece la Supercoppa europea dopo la vittoria della Champions perché era già andato al Chelsea. Idem con l'Inter, dopo la vittoria della Champions volò il giorno dopo in direzione del Real Madrid. Tornò al Chelsea nel 2013 e ci fu subito una Supercoppa per lui, ma la perse contro il Bayern di Guardiola. 2-2 pirotecnico con gol di Ribéry e Fernando Torres, poi di Hazard e Javi Martínez ai supplementari. Ai rigori fu decisivo l'errore di Lukaku. Disputò poi la Supercoppa col Manchester United, dopo l'Europa League vinta, ma fu sconfitto 2-1 dal Real Madrid.

Tutte le finali europee di Mou

Competizione Partita Coppa UEFA 2003 Porto-Celtic 3-2 dts Supercoppa 2003 Milan-Porto 1-0 Champions 2004 Porto-Monaco 3-0 Champions 2010 Inter-Bayern 2-0 Supercoppa 2013 Bayern-Chelsea 7-6 dcr Europa League 2017 Man United-Ajax 2-0 Supercoppa 2017 Real-Man United 2-1

20 aprile 2010: Inter-Barcellona 3-1, la vittoria manifesto del Triplete dell'Inter targata Mourinho

Mourinho come Ancelotti: ancora in finale 19 anni dopo

Che storia però quelle di Mourinho e Ancelotti. Uno sta a Madrid e farà la finale di Champions, ma è paradossale che i due tecnici siano ancora sulla breccia, nonostante siano stati più volte definiti come bolliti. Eh sì. Per entrambi i tecnici, due dei più vincenti di sempre della storia del calcio, la prima finale europea fu disputata nella stagione 2002-2003. Ancelotti portò il Milan a giocare la finale di Champions League, poi vinta contro la Juventus. Mourinho, come detto, portò il Porto a vincere la finale di Coppa UEFA contro il Celtic. Altri tempi, ma Carletto e Mou sono ancora là.

