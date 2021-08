La Roma è attesa dalla sfida contro il Trabzonspor valida per il ritorno dei playoff di Conference League, che può regalare ai giallorossi il passaggio alla fase a giorni della neonata competizione europea. Per passare il turno nei tempi regolamentari, la Roma deve vincere o pareggiare. In caso di vittoria del Trabzonspor con un goal di scarto, indipendentemente dal risultato visto che non valgono doppio le reti in trasferta, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. , che può regalare ai giallorossi il passaggio alla fase a giorni della neonata competizione europea. Nella gara d'andata in terra turca , la formazione di Mourinho si è imposta per 1-2 (gol di Pellegrini, Cornelius e Shomurodov).In caso di vittoria del Trabzonspor con un goal di scarto, indipendentemente dal risultato visto che non valgono doppio le reti in trasferta, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Trabzonspor-Roma, probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Carles Perez; Shomurodov. All. Mourinho

Trabzonspor (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Ié, Vitor Hugo, Ismail; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Tavares, Nwakaeme. All. Abdullah Avci

Arbitro: Srdjan Jovanović (Serbia)

Roma-Trabzonspor, dove vederla in Tv e Live Streaming

Roma-Trabzonspor sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite). Gli abbonati Sky potranno godersi il match grazie all'app di Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet. C'è poi NOW, servizio on demand di Sky che propone il meglio dell'emittente satellitare.

Roma-Trabzonspor, informazioni

Roma-Trabzonspor è in programma giovedì 26 agosto allo stadio Olimpico, con calcio d'inizio fissato per le ore 19.00

Roma-Trabzonspor, statistiche

La Roma ha affrontato 13 volte le squadre turche, con questo score: 8 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Il primo della serie risale al 1962, con l'Altay Izmir, in Coppa delle Fiere. La Roma vinse sia all'andata in trasferta (3-2), sia al ritorno con un incredibile 10-1, che rappresenta il successo con il maggior numero di gol segnati dalla Roma in tutte le competizioni ufficiali.

Nei confronti diretti contro squadre turche, la Roma si è sempre qualificata al turno successivo.

Sarà la nona partecipazione diversa ad una coppa, dal debutto europeo in Coppa dell’Europa Centrale che risale al 7 luglio 1931 contro lo Slavia Praga, 90 anni fa.

Facendo un rapido riassunto delle puntate precedenti, la Roma in Europa conta 340 partite con 155 vittorie, 76 pareggi e 109 sconfitte. La ripartizione delle gare è così distribuita: 102 in Champions League, 94 in Coppa UEFA, 51 in Europa League, 38 in Coppa delle Fiere, 29 in Coppa delle Coppe, 10 in Coppa dell’Europa Centrale, 9 in Coppa dei Campioni, 6 in Mitropa Cup e 1 in Conference League.

Come cambia la Roma con Tammy Abraham

