Urna di Nyon favorevole per la Roma, che - agli ottavi di finale di Conference League - pesca il Vitesse. La compagine olandese è stata costruita dall'attuale ds tedesco del Genoa Johannes Spors, arrivato da poco sotto la Lanterna ed ex direttore tecnico dei gialloneri di Arnhem, allenati da Thomas Letsch, anch'egli teutonico. In qualità di testa di serie, la band di Mourinho avrà diritto a disputare il match di ritorno (17 marzo) all'Olimpico. L'andata è invece prevista ad Arnhem, giovedì 10 marzo. Vitesse che ha eliminato in Conference il Rapid Vienna: 2-0 nei Paesi Bassi grazie alle reti di Adrian Grbic e Matus Bero e che, nel girone di qualificazione (chiuso al secondo posto) aveva dato filo da torcere al Tottenham di Antonio Conte a Londra (3-2 per gli Spurs) e sconfitto quello della gestione Nuno Espirito Santo. Attualmente la squadra di Letcsh è però precipitata al sesto posto in Eredivisie, dopo tre sconfitte consecutive (contro Groningen, Twente e PSV), interrotte dall'1-1 esterno contro l'Utrecht.

Ottavi di finale di Conference League: gli accoppiamenti

Marsiglia-Basilea

Leicester City-Rennes

PAOK Salonicco-Gent

Vitesse- Roma

PSV Eindhoven-Copenahen

Slavia Praga-LASK Linz

Bodø/Glimt-AZ Alkmaar

Partizan Belgrado-Feyenoord

