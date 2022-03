I finali di gara si tingono ormai sempre di giallorosso. Non fa eccezione per la Roma neppure un ritorno degli ottavi di finale di Conference League ben più complicato del previsto, risolto dal solito Tammy Abraham oltre il 90'. Gli appassionati di calcio non saranno certo rimasti impressionati dal primo tempo, giocato per scelta sottoritmo da entrambe le squadre. Unici squilli degni di nota un paio di conclusioni da fuori di Veretout e Vina, che non spaventano Houwen. La Roma sembra gradire i ritmi bassissimi e li ripropone anche nella ripresa. A scherzare col fuoco succede però che ci si brucia: al 61' Wittek pesca il jolly con un sinistro al volo bellissimo, che gela l'Olimpico ed evoca lo spettro dei supplementari. A cancellare le paure ci pensa ancora una volta, però, Abraham che allo scadere raccoglie un passaggio di Karsdorp e da due passi certifica la qualificazione dei suoi ai quarti di finale. Una Roma che fa troppo poco, ma passa comunque il turno contro un buon Vitesse. Mourinho, per sorridere, si appiglia al carattere e al risultato: il resto, però, vale ancora troppo poco.

Il tabellino

Roma-Vitesse 1-1

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles (66' Karsdorp), Pellegrini (90+2 Bove), Veretout (66' Cristante), Mkhitaryan, Vina (66' El Shaarawy); Zaniolo (79' Afena-Gyan), Abraham. All.: Mourinho

Vitesse (4-3-1-2): Houwen; Dasa, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Tronstad, Bazoer (90+2 Buitink), Domgjoni (90+2 Fredriksen); Huisman (60' Gboho); Grbic, Openda. All.: Letsch

ARBITRO: Petrescu

GOL: 61' Wittek, 90+1 Abraham

AMMONITI: 18' Ibanez, 41' Grbic, 58' Rasmussen, 72' Zaniolo, 89' El Shaarawy

ESPULSI: -

NOTE: recupero 7'

La cronaca in 5 momenti

27 - VINAAA! CHE GIOCATA, FUORI DI UN SOFFIO!! Bravo a crederci il terzino uruguaiano su una palla sporca, più che apprezzabile anche la conclusione dai 20 metri di collo pieno: palla che accarezza il palo e finisce fuori!

62 - WITTEK!! GOL CLAMOROSO, VITESSE IN VANTAGGIO! rete fantastica del giocatore del Vitesse, che raccoglie una palla scodellata sulla trequarti e lascia andare un sinistro al volo che inchioda Rui Patricio!

74 - HOUWEN SALVA SU CRISTANTE! Punizione dalla destra di Pellegrini che carambola addosso al numero 4 giallorosso: conclusione ravvicinata, ma il portiere del Vitesse è bravo a schermare la propria porta!

82 - COSA HA SBAGLIATO GRBIC! Mkhitryan sbaglia e regala il pallone ad Openda, che si beve Ibanez e serve Grbic tutto solo in area: per fortuna dei giallorossi il tiro è completamente sbagliato.

90 - ABRAAAAAAAHAAAAAAAAMMMM!!! ABRAHAAAAAAAAAAMMM!! HA SEGNATO LA ROMA!! Stavolta si addormenta la difesa del Vitesse sul secondo palo, Karsdorp è bravissimo a crederci e a mettere dentro per Abraham, che da due passi non può sbagliare!

Il momento social

MVP

Il migliore - ABRAHAM: in una serata per lui molto difficile trova nel finale una zampata vincente, fondamentale. Basta questo in certe notti: essere decisivi. Sono 7 in Conference League, è capocannoniere della competizione: giocatore non perfetto, ma da ben altri palcoscenici.

Il peggiore - VERETOUT: vince l'arduo ballottaggio con almeno altri 4-5 compagni di squadra e si porta a casa la palma di delusione della partita. Bisognerebbe chiedergli come si fa, in 6 mesi, a passare da colonna di una squadra a desaparecido: smarrito.

Mourinho: "Stop alla guerra, a queste e a tutte le altre"

