Mourinho fa hurrà per il passaggio del turno della sua Roma ai quarti di Conference League Noi siamo al sorteggio dei quarti, qualcuno è già fuori”. Provocazione di Mou a qualche giorno dal derby con la Lazio che, invece, era uscita dall'Europa League Con tutto il rispetto per Sarri che fuma la sua sigaretta, mentre io vado al campo per pensare a come batterli”. E allora, non vediamo l'ora di vedere questo derby... fa hurrà per il passaggio del turno della suaai quarti di Conference League nonostante l'1-1 sofferto contro il Vitesse . Il tecnico portoghese si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “”. Provocazione di Mou a qualche giorno dal derby con lache, invece, era uscita dall'Europa League ai sedicesimi di finale . “”. E allora, non vediamo l'ora di vedere questo derby...

"Il Vitesse ci ha messo in difficoltà"

Ad

Si aspetta più qualità da parte di tutti, ma qualcuno è già fuori. Noi siamo al sorteggio per i quarti. Abbiamo limiti, però se qualche mese fa tutti parlavano della nostra incapacità di controllare risultati come con la Juve, o altre partite, in questo momento si parla dell’opposto, della nostra capacità di resistere alla pressione degli ultimi minuti. È una nostra qualità eterna, sono già quasi dieci partite senza sconfitte. Sull’1-0 eravamo in una situazione di rischio, potevamo accontentarci dei supplementari per avere più spazi invece abbiamo cercato di chiuderla. Però loro sono stati molto bravi, non conoscevo l'allenatore che è bravissimo. Hanno giocato una partita fantastica, mettendoci in difficoltà. Dobbiamo dare credito a loro, sono contento per il passaggio del turno

UEFA Europa Conference League Roma, sorteggio quarti Conference: le possibili avversarie 2 ORE FA

Andava giocata così?

Abbiamo preparato la partita con un unico obiettivo. E questo era vincere e non controllare la gara. Mi è sembrato che fino all’1-0, che è stato un gol fantastico, non abbiamo rischiato praticamente nulla. All’intervallo ho detto di pensare alle palle inattive, alla loro profondità e alla perdita del pallone. Abbiamo avuto problemi solo nella terza, perché gli attaccanti le hanno perse tutte, a centrocampo e nelle uscite lo stesso. Non è stata una bella partita sul piano tecnico, però abbiamo difeso bene. I tre centrali hanno fatto bene. È stata una partita giocata al limite, El Shaarawy ha giocato da terzo attaccante e non da quinto. Non abbiamo avuto paura. Forse non abbiamo meritato al 100% stasera però nelle due partite sì

Adesso il derby e Sarri...

Non sono contento perché abbiamo giocato con tanti titolari che sfideranno la Lazio mentre Sarri si sta fumando la sua sigaretta. Adesso pensiamo al derby, con tutto il rispetto per Sarri che fuma la sua sigaretta mentre io vado al campo per pensare a come batterli.

Mourinho: "Zaniolo? Rimarrà alla Roma almeno fino al 2024"

UEFA Europa Conference League E' zona CesaRoma: Abraham allo scadere regala i quarti di finale 4 ORE FA