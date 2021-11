E' finalmente Roma spettacolo. Allo Stadio Olimpico i giallorossi approfittano alla grande della pochezza del modesto Zorya e si regalano una serata più che convincente, trascinati da un ritrovato Nicolò Zaniolo. Straripante il numero 22, autore di un gran gol e di un fantastico assist per Abraham all'inizio del secondo tempo. L'inglese, colpevole di due clamorosi errori sottoporta, si riscatta alla grande al 75' con una fantastica rovesciata che sigilla il 4-0 finale. Ad aprire le marcature era stato Carles Perez, che ha timbrato ancora il cartellino in Conference League. Una vittoria importante quella della Roma, in una gara che Mourinho aveva definito "una finale". I 3 punti, tuttavia, non bastano a scavalcare il Bodo/Glimt, vittorioso per 2-0 sul CSKA Sofia.

Il tabellino

ROMA-ZORYA LUHANSK 4-0

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling (70' Ibanez), Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Mkhitaryan (79' Missori), El Shaarawy (79' Zalewski); Carles Perez; Zaniolo (70' Shomurodov), Abraham (76' Mayoral). All.: Mourinho

ZORYA (4-4-2): Matsapura; Favorov, Vernydub, Imerekov, Juninho (70' Snurnitsyn); Kabaiev, Buletsa (83' Christian), Cvek, Khomchenovskyi, Sayyadmanesh (83' Owusu-Frimpong); Zahedi (46' Gladkyy), Gromov (46' Nazaryna). All.: Skrypnyk.

ARBITRO: I. Kovacs

GOL: 15' Carles Perez, 33' Zaniolo, 46', 75' Abraham

ASSIST: 15' El Shaarawy, 33' Veretout, 46' Zaniolo

AMMONITI: 90' Gladkyy, 90' Karsdorp, 90' Mancini

ESPULSI:

NOTE: recupero 3'

La cronaca in 5 momenti

15 - CARLES PEREEEEEEEEZZZZ!!! VANTAGGIO DELLA ROMA!!! Ripartenza micidiale dei giallorossi: palla mossa alla grande da Zaniolo per El Shaarawy, che corre sulla fascia e mette dentro per l'ex Barcellona che buca in tap-in Matsapura!

34 - ZANIOOOOOOLOOOOOOOOO!!!! GOOOOOOOOLLLLL DELLA ROMAAAAAA!!! E' arrivata finalmente la rete per il talento giallorosso, che spacca la porta servito perfettamente da Veretout. Fantastica la cavalcata del francese, così come la conclusione del 22: raddoppiano gli uomini di Mourinho!

41 - PARATO!! PARATO IL RIGORE A VERETOUT!! Il francese apre il piattone destro, Matsapura parte in anticipo e intuisce la traiettoria deviando in angolo!

47 - ABRAHAAAAAAMMMMM!!! LA ROMA E' GIA' SUL 3-0!!! Straripante corsa sulla destra di Zaniolo, che serve poi comodamente l'inglese in area: tap-in vincente e terza reteb giallorossa!

75 - ABRAHAAAAAAAMMMM IN ROVESCIATAAAAA!! MA CHE GOL HA FATTO!!! L'inglese approfitta di una carambola e firma il 4-0 con una fantastica cilena: Matsapura non può nulla!

MVP

IL MIGLIORE - ZANIOLO: veniva da due esclusioni consecutive, serviva un segnale forte. Nicolò risponde presente: corse, strappi, un gol e un assist. Per la Roma era obbligatorio ritrovarlo, per lui lo era ritrovarsi.

IL PEGGIORE - ZAHEDI: spinto in campo quasi controvoglia nonostante un problema accusato nel riscaldamento, vaga teneramente nella metà campo avversaria come un agnello tra i lupi. E' il miglior marcatore dello Zorya, un dato che certifica la dimensione modesta della squadra per cui gioca.

Mourinho: "Siamo tutti Abraham: tornerà a segnare"

