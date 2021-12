CSKA Sofia-Roma: le probabili formazioni

Ad

CSKA Sofia (4-2-3-1): 1 Busatto; 18 Mazikou, 28 Galabov, 2 Mattheij, 19 Turitsov; 30 Wildschut, 29 Lam, 24 Muhar, 10 Yomov; 8 Carey, 14 Krastev. All.: Mladenov

Serie A Roma-Inter 0-3, 5 verità: Inzaghi migliora il lavoro di Conte 05/12/2021 A 09:04

ROMA (3-4-1-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 24 Kumbulla, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 4 Cristante, 17 Veretout, 5 Vina; 77 Mkhitaryan; 9 Abraham, 22 Zaniolo. All.: Mourinho

CSKA Sofia-Roma: dove vederla in tv e live streaming

Roma-Zorya, match valido per la sesta giornata del Girone C di Conference League, sarà trasmesso in diretta su DAZN e su Sky Sport Uno. La partita sarà fruibile anche su smartphone e tablet attraverso le applicazioni di DAZN e NOW per iOS e Android.

Le statistiche

Le due squadre si sono già affrontate sette volte nella loro storia: oltre alla gara di andata finita 5-1, due nella Coppa dei Campioni 1983/1984 (doppia vittoria per 1-0 negli ottavi di finale), due nella fase a gironi dell’Europa League 2009/2010, con altre due vittorie della Roma, 2-0 all’Olimpico e 3-0 in trasferta e due lo scorso anno sempre in Europa League, con le due gare terminate 0-0 all’Olimpico e 3-1 per i padroni di casa in Bulgaria. In totale i giallorossi hanno sconfitto avversari bulgari 6 volte su 9, ma in trasferta il bilancio è di 2 vittorie e 2 sconfitte in 4 gare. Il CSKA Sofia ha ospitato squadre italiane per 9 volte, ottenendo 3 successi, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Il Triplete dell'Inter di Mourinho? Tutto nacque dal ko col Catania

Serie A Le pagelle di Roma-Inter 0-3: Calhanoglu inventa, Dzeko ex al top 04/12/2021 A 18:51