Minuto 95 di Mura-Tottenham, risultato inchiodato sull'1-1 dopo che lo stupendo sinistro di Horvat nel "sette" era stato neutralizzato da sontuoso cucchiaio di Harry Kane: Marosa parte in contropiede, sterza mandando per le terre Davinson Sanchez e lascia partire un sinistro che, deviato, fulmina l'incolpevole Gollini. Si materializza così un incredibile 2-1 che complica tremendamente la vita agli Spurs di mister Antonio Conte.

Gara tutta in salita per la banda Conte: il gol incassato all'11esimo minuto, l'ingenua espulsione di Sessegnon quindi l'infausto epilogo. Morale della favola? Tottenham scavalcato dal Vitesse per differenza reti e costretto agli straordinari nell'ultima giornata. Destino non più (unicamente) nelle mani degli Spurs in Conference League. Chi l'avrebbe mai detto prima del fischio iniziale con il Mura inchiodato all'ultimo posto del girone con zero punti all'attivo?

