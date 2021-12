è stata così eliminata dalla Conference League. Una decisione che ovviamente ha fatto molto discutere, ma secondo l'allenatore italiano c'è ancora speranza, come riporta dall'Inghilterra Football London. Nella giornata di lunedì si è concretizzata una decisione che era nell'aria da giorni: la UEFA ha confermato la sconfitta a tavolino del Tottenham di Antonio Conte contro il Rennes , partita inizialmente rinviata per l'alto numero di casi Covid-19 tra giocatori e membri dello staff degli Spurs. Il match non sarà recuperato e la squadra londinese. Una decisione che ovviamente ha fatto molto discutere, ma secondo l'allenatore italiano c'è ancora speranza, come riporta dall'Inghilterra

Rabbia Conte: "Meritiamo di giocare match con il Rennes!"

"Onestamente per me, il club e i nostri tifosi è incredibile la decisione che la UEFA ha voluto prendere - ha detto Conte - È sicuramente ingiusto. Meritiamo di giocarci la qualificazione sul campo, non in questo modo. Sono molto deluso. Ma c'è un altro grado. Non c'è nulla di definitivo. La UEFA ha preso questa decisione ma c'è un altro step per confermarla o meno. Siamo molto molto fiduciosi per il prossimo passo e ripeto che meritiamo di giocarci la qualificazione sul campo, non in tribunale".

Conte: "Siamo costretti ad allenarci con i manichini"

