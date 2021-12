Tottenham-Rennes, match valido per l'ultima giornata del girone G di Conference League, non verrà disputata: non è stata trovata alcuna data disponibile. Il risultato verrà deciso dalla Commissione Disciplinare Uefa. , match valido per l'ultima giornata del girone G di Conference League, rinviata a causa del focolaio Covid in casa Spurs : non è stata trovata alcuna data disponibile. Il risultato verrà deciso dalla Commissione Disciplinare Uefa.

Il comunicato della Uefa

Ad

"La UEFA, in collaborazione con i due club, ha cercato di trovare una soluzione praticabile per riprogrammare la partita, in modo da garantire che la fase a gironi potesse essere completata di conseguenza. Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, non è stato possibile trovare una soluzione che potesse funzionare per entrambi i club. La questione sarà, pertanto, deferita all'Organo di Controllo, Etica e Disciplina UEFA per una decisione da prendere ai sensi dell'Allegato J del suddetto regolamento di gara".

UEFA Europa Conference League Mourinho: "Grazie Zorya ma ci complichiamo la vita da soli" IERI A 21:45

La situazione del girone

Il Rennes, capolista del gruppo, si era già qualificato agli ottavi di finale, il Tottenham, invece, doveva vincere per strappare agli olandesi del Vitesse il secondo posto e il pass per i playoff. La squadra di Antonio Conte, dunque, al momento risulta eliminata dalla competizione, in attesa di ulteriori chiarimenti sulla vicenda da parte dell'Uefa. Il regolamento stabilisce infatti che "se non è possibile riprogrammare la partita, il club che non può giocare sarà ritenuto responsabile per la partita non disputata e considerato sconfitto per 3-0 a tavolino. Inoltre, l'Organo di Controllo, Etica e Disciplina Uefa può adottare ulteriori misure disciplinari se le circostanze lo giustificano".

Caos Covid, Conte: “Abbiamo paura, perchè rischiare?”

UEFA Europa Conference League Roma vincente e 1ª nel gruppo C: i giallorossi passano 3-2 a Sofia IERI A 17:27