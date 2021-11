Alla prima di Antonio Conte al posto dell'esonerato Nuno Espirito Santo, corrispondente alla 4a giornata del gruppo G di Conference Legue, il Tottenham vince 3-2 complicandosi a più non posso la vita ma piazzandosi al secondo posto scavalcando proprio gli olandesi, che in casa loro vinsero 1-0 con rete di Wittek. Spurs avanti per 3-0, ma subito rimontati di Rasmussen e Bero. Poi, nella ripresa, l'ex Atalanta Romero viene espulso per doppia ammonizione e la sofferenza aumenta. Nel finale, il Vitesse passa in inferiorità numerica per i rossi a Doekhi e al portiere Schubert e gara in cassaforte. Ci sarà tanto da lavorare per il tecnico salentino: i londinesi, dietro, fanno acqua da tutte le parti. Ad ogni buon conto, anche per effetto dell'1-0 del Rennes sugli sloveni del Mura di Murska Sobota, ecco la nuova classifica del raggruppamento: Rennes punti 10, Tottenham 7, Vitesse 6, Mura 0.

Il tabellino

TOTTENHAM-VITESSE 3-2

Tottenham (3-4-2-1): Lloris; Dier, Romero, Davies; Emerson Royal, Skipp (74' Winks), Højbjerg (88' Lo celso), Reguilon; Lucas Moura (73' Davinson Sanchez), Son (73' Ndombele); Kane. All.: Conte.

Vitesse (3-4-1-2): Schubert; Doekhi, Rasmussen, Wittek; Dasa, Bero, Bazoer, Tronstad (90' Oroz); Buitink (85' Houwen); Gboho (46' Openda), Frederiksen (74' Darfalou). All.: Letsch.

Arbitro: Marco di Bello (Italia).

Gol: 15' Son (T), 22' Lucas Moura (T), 28' aut. Rasmussen (T), 32' Rasmusen (V), 39' Bero (V).

Assist: Kane (T, 2-0), Wittek (V, 3-1), Gboho (V, 3-2).

Note - Recupero 1+5. Espulsi: Al 59' Romero (T) per doppia ammonizione, all'81' Doekhi per doppia ammonizione e all'85' Schubert (V) per gioco scorretto. Ammoniti: Buitink, Bazoer.

Il momento social

La cronaca della partita in 15 momenti chiave

2' - SON! A tu per tu con Schubert, il sudcoerano calcia in porta col portiere del Vitesse che non trattiene. Alla fine, Bazoer spazza a porta sguarnita!

14' - INSIDIOSO IL VITESSE! Percussione mancina e sinistro potente sul primo palo: palla sull'esterno della rete!

15' - GOL DEL TOTTENHAM CON SON! Bella azione di Højbjerg, che pesca in area Lucas Moura, il cui tiro viene respinto in uscita da Schubert, abile a ribattere anche il tentativo dell'accorrente Kane, ma che non può nulla sulla conclusione del sudcoreano a porta vuota, ancorché in posizione defilata: 1-0!

21' - PALO CLAMOROSO DI SON! Gioco di gambe in area su iniziativa di Reguilon. Montante pieno a Schubert battuto!

22' - GOL DEL TOTTENHAM CON LUCAS MOURA! Uno-due in profondità con Kane e conclusione in fondo al sacco sull'uscita di Schubert: 2-0!

28' - AUTORETE DEL VITESSE CON RASMUSSEN! Anche Kane partecipa alla festa! Son fa partire l'azione sulla sinistra, poi Reguilon e Davies mandano in porta l'attaccante della nazionale inglese, il cui pallone viene trascinato oltre la linea da Rasmussen in scivolata! Uefa che assegna l'autorete proprio al difensore danese del Vitesse: 3-0!

31' - STREPITOSA PARATA DI LLORIS! Destro potente e insidiosissimo da 25 metri di Tronstad, palla che scende verso il sette ma che viene smanacciata dall'intervento da campione del portiere francese.

32' - GOL DEL VITESSE CON RASMUSSEN! Colpo di testa vincente del danese, poco prima autore dell'autorete del 3-0. Il cross - dalla sinistra - è arrivato dalla bandierina da parte di Wittek: 3-1!

39' - GOL DEL 3-2, IL VITESSE ACCORCIA ANCORA, QUESTA VOLTA CON BERO! Lucas Moura perde palla, Gboho lo borseggia e, dalla sinistra, manda in porta di Bero, che insacca morbido all'angolino! Gara incredibilmente riaperta: 3-2!

53' - BOLIDE DI OPENDA COL DESTRO! Altro intervento chiave di Lloris, che smanaccia il pallone alto sopra la traversa!

59' - SECONDO GIALLO ED ESPULSIONE PER ROMERO! Placcaggio dell'ex Atalanta su Openda a metà campo. Decisione sacrosanta.

70' - BAZOER! Missile col destro da fuori area su appoggio di Buitink: palla angolatissima, su cui Lloriss incredibilmente ci arriva!

81' - SECONDO GIALLO E ROSSO PER DOEKHI! Altro fallo a metà campo su Kane (un placcaggio) e parità numerica ristabilita!

85' - CARTELLINO ROSSO PER SCHUBERT! Il portiere del Vitesse esce in maniera scriteriata dall'area e ferma col braccio la conclusione di Emerson Royal! Vitesse, in 4' dalla superiorità all'inferiorità numerica!

90'+3 - CHE ERRORE DI LOCELSO! Ndombele lo spedisce tutto solo davanti a Houwen, che respinge il pallone addirittura col volto.

Il migliore

Son. Un palo, un gol, assist e inserimenti continui a impreziosire la fase offensiva, poi trascurata dall'intera squadra in seguito all'espulsione di Romero.

Il peggiore

Romero. Gara da incubo per l'ex Atalanta, grossolano nella retriguardia degli Spur ed espulso per doppia ammonizione su interventi evitabilissimi.

