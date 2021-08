La prima ufficiale di José Mourinho sulla panchina della Roma è un successo. I giallorossi espugnano Trebisonda, conquistando una vittoria di platino con vista sulla fase a gironi di Conference League. Il 2-1 al Trabzonspor consente a Zaniolo e compagni di guardare con fiducia alla gara di ritorno, in programma tra una settimana all'Olimpico, sempre ricordando che, senza più la regola dei gol in trasferta, un semplice 1-0 consentirebbe ai turchi di portare il doppio confronto ai supplementari. Accade tutto nella ripresa, quando vanno a segno Pellegrini e il solito Shomurodov , già bel protagonista del precampionato giallorosso. Mentre per il Trabzonspor degli ex "italiani" la rete del pari è proprio di uno che la Serie A l'ha lasciata da poco, ovvero Cornelius, peraltro servito da Bruno Peres. Roma superiore ai turchi, ma in difficoltà dopo il momentaneo 1-1 del danese. Ma Shomurodov riporta il sereno e fa felice Mourinho. Tra sette giorni basterà non complicarsi inutilmente la vita per centrare l'approdo ai gironi.