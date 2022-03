Vitesse-Roma, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Conference League, è terminato con il punteggio di 0-1. Decisiva la girata mancina Sérgio Oliveira, poi espulso a 12' dalla fine.

Il tabellino

VITESSE-ROMA X-X (primo tempo 0-1)

VITESSE (4-3-3): Houwen; Oroz (83' Buitinck), Doekhi, Rasmussen, Wittek; Dasa, Tronstad, Domgjoni (82' Bazoer); Grbic, Openda (82' Frederiksen), Bero. All. Thomas Letsch

ROMA (3-4-3): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Maitland-Niles (46' Karsdorp), Sérgio Oliveira, Veretout (46' Cristante), Matías Viña (46' El Shaarawy); Zaniolo (66' Pellegrini), Abraham, Mkhitaryan (88' Smalling). All. José Mourinho

ARBITRO: Paweł Raczkowski

GOL: 46' Sérgio Oliveira,

ASSIST: Zaniolo (0-1 Roma)

AMMONITI: Matías Viña, Oroz, Sérgio Oliveira, Mancini

ESPULSI: Sérgio Oliveira per doppia ammonizione

La cronaca in 6 momenti

15'- ANNULLATO IL GOL DI GRBIC! Cross perfetto di Wittek, destro al volo di Grbic, palla che trafigge Rui Patricio ma netta posizione di offside dell’attaccante del Vitesse.

35'- NON CI CREDO! ERRORE MADORNALE DI OPENDA! Rui Patricio sbaglia il passaggio e serve Grbic, l’attaccante la mette in mezzo per Openda, il numero 7 calcia di prima intenzione ma sul disturbo di Mancini la mette alta da due passi. Era più facile da segnare che da sbagliare.

41'- SQUILLO DI ABRAHAM! Movimento ad uncino e bordata improvvisa dell’attaccante giallorosso: Houwen si supera e allunga in calcio d’angolo. Poi, misteriosamente, l’arbitro assegna la rimessa dal fondo.

45+1'- GOOOOOOOOOOL! RIFLESSO CLAMOROSO DI SERGIO OLIVEIRA! 1-0 ROMA! Calcio d’angolo rimpallato, Vina calcia da fuori, serie di batti e ribatti a centro area e poi Sergio Oliveira trova la girata mancina che fulmina Houwen. Gol devastante.

65'- OCCASIONE ABRAHAM! L’attaccante sfrutta un liscio di Rasmussen e si presenta tutto solo davanti a Houwen, ma il suo tocco sotto è troppo debole e il portiere degli olandesi riesce a deviare.

75'- OCCASIONE ROMA! Pennellata mancina di Pellegrini, colpo di testa frustato di capitan Mancini, palla alta di poco.

